Mẹ chồng sợ nhất con dâu điều gì?

Phụ nữ yêu 02/08/2018 07:55

Từ xưa đến nay chuyện mẹ chồng – nàng dâu vẫn là những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Cứ nghĩ chỉ có con dâu sợ mẹ chồng, nhưng bạn có biết mẹ chồng sợ nhất con dâu điều gì không?

Mẹ chồng mặc dù là người bề trên nhưng cũng có những điều mẹ chồng sợ con dâu. Vậy đó là những điều gì? Cùng khám phá ngay dưới đây nhé.

1. Mẹ chồng sợ con dâu đòi ra ở riêng

Hiện nay có thể thấy tư tưởng bắt buộc phải sống chung với bố mẹ chồng đã thoải mái hơn trước. Thế nhưng hầu hết mẹ chồng nào cũng muốn được sống gần con trai của mình, rồi gần cháu nội của mình với suy nghĩ sống cùng cho “vui cửa vui nhà”. Nhất là với những gia đình chỉ có một cậu con trai duy nhất thì người mẹ càng không muốn con cái ra ở riêng. Tuy nhiên đa phần các nàng dâu đều không thích sống chung bởi không có không gian riêng, không được thoải mái làm những gì mình thích và đặc biệt là không thích bị nhà chồng soi mói.

Mẹ chồng sợ nhất con dâu điều gì
Mẹ chồng sợ nhất con dâu điều gì? - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế các bà mẹ chồng rất sợ con dâu đòi ra ở riêng. Vì nếu con dâu đòi ra ở riêng mà bố mẹ chồng không đồng ý có thể sẽ dẫn đến bất hòa gia đình, rồi mẹ còn xích mích, mâu thuẫn làm cho người con trai của bà phải khó xử. Thậm chí nhiều gia đình lục đục cũng chỉ vì chuyên ở riêng hay ở chung.

2. Mẹ chồng sợ con dâu “cướp con trai”

Bất cứ người mẹ nào cũng đều yêu thương và muốn đứa con trai của mình mãi là “cậu ấm” bé bỏng. Với mỗi người mẹ đứa con chính là niềm vui, là nỗi buồn, là hạnh phúc. Dõi theo con từng bước, chăm con mỗi ngày là niềm hạnh phúc của người mẹ.

Thế nhưng khi người con trai lấy vợ thì tình cảm của họ không chỉ còn dành riêng cho mẹ nữa mà còn dành cho cả vợ nữa. Thậm chí người con trai của họ còn sẵn sàng thay đổi để phù hợp hơn với người bạn đời của mình khiến mẹ không khỏi lo lắng rằng mình sẽ “mất con”.

Mẹ chồng sợ con dâu cướp con trai mình
Mẹ chồng sợ con dâu cướp con trai mình - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm vợ chồng gắn bó, khăng khít khiến cho thời gian người con trai dành cho mẹ không nhiều. Mẹ cũng không nhận được sự quan tâm từ con trai của mình như trước kia. Từ đó mà không ít mẹ chồng hậm hực, khó chịu với con dâu. Và điều các bà mẹ chồng sợ chính là con dâu sẽ “cướp đứa con trai” yêu quý của các bà.

3. Mẹ chồng sợ con dâu học quá cao

Nhiều cô con dâu học quá cao nên thường có thói coi thường chồng hoặc gia đình nhà chồng. Thậm chí vì học cao, hiểu biết nhiều nên không ít nàng dâu đôi co với mẹ chồng mỗi khi mẹ chồng nhắc nhở hay khuyên bảo, kiểu như “mẹ biết gì mà nói, “mẹ đã không hiểu biết thì cứ làm như con bảo đi”, “mẹ nói nhiều quá, việc của con con tự lo được”,…

Nếu những bà mẹ chồng nào hiền thì có khi phải ngậm đắng nuốt cay để không xảy ra xích mích. Còn mẹ chồng nào mà khó tính đôi chút thì có khi xảy ra những trận cãi vã, xích mích giữa hai mẹ con. Để rồi người con trai của các bà mẹ lại là người đứng giữa khó xử nhất.

4. Mẹ chồng sợ con dâu không ưa mình

Đa phần các bà mẹ chồng đều không muốn mình sẽ bị đặt ngoài cuộc đời con trai chỉ vì con dâu không ưa mình. Khi con dâu đã không ưa mình thì chắc chắn các bà mẹ chồng sẽ sợ con dâu sẽ kể những chuyện xấu của mình cho chồng nghe. Để rồi người con trai sẽ dần xa lánh họ, khiến họ cảm thấy hụt hẫng và buồn phiền.

Mẹ chồng sợ con dâu không ưa mình
Mẹ chồng sợ con dâu không ưa mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi bản thân những người mẹ bị đặt ngoài cuộc đời của con trai thì họ sợ con trai sẽ quên mình. Rồi những ngày lễ tết, ngày trọng đại cũng không thể quây quần đầy đủ bên con cháu.

Mẹ chồng và con dâu đều là phụ nữ. Cả hai đều có những lo lắng, nỗi sợ riêng. Thế nên thay vì xích mích, cãi vã chúng ta nên gần gũi, yêu thương, chia sẻ với nhau nhiều hơn để thấu hiểu nhé.

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