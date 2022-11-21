Lý giải nguyên nhân công chúa Hàm Hương chỉ được Càn Long sủng ái một đêm rồi không đến nữa, dù nàng sở hữu cơ thể ngát hương

Mặc dù thân thể của Hàm Hương có mùi thơm rất hấp dẫn, lấn át cả hoa cỏ, nhưng vua Càn Long chỉ sủng ái một lần rồi không mơ màng đến nữa.

Nếu từng xem bộ phim Hoàn Châu cách cách, chắc hẳn khán giả còn nhớ nhân vật Hàm Hương, người mà đi tới đâu ong bướm vây quanh tới đó. Trên phim, Hàm Hương rất được sủng ái nhưng vì mối tình với Mông Đan nên đã bỏ trốn. Còn thực tế, Hàm Hương ở trong cung, được Càn Long sủng ái lên tận trời và sống đến 55 tuổi. Tuy nhiên, bà chỉ được Càn Long sủng ái 1 lần và chưa bao giờ mang thai. Trong các bộ phim lịch sử Trung Hoa, tuy chỉ là nhân vật phụ nhưng công chúa Hàm Hương (Dung Phi) ở xứ Hồi Cương lại là một trong những vai diễn đọng lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Được miêu tả là một tuyệt sắc giai nhân, Hàm Hương là công chúa bị ép gả cho Càn Long nhà Thanh vì mục đích chính trị.

Theo các ghi chép lịch sử, Hàm Hương là người Duy Ngô Nhĩ, họ Hòa Trác Thị. Dù không dùng bất cứ hương liệu nào nhưng cơ thể Hàm Hương luôn tỏa ta một mùi hương thoang thoảng, dễ chịu. Hàm Hương có nhan sắc kiều diễm và cơ thể có mùi hương quyến rũ được người nhà đưa vào hậu cung để lấy lòng hoàng đế Càn Long. Khi ấy, mỹ nhân tuyệt sắc này đã 27 tuổi. Ở độ tuổi này, không có mỹ nhân được nhà vua chú ý đến. Khi diện kiến hoàng đế Càn Long, Dung phi biểu diễn múa với những động tác uyển chuyển, mềm mại giống như một con thiên nga trắng đầy cao quý. Nhà vua si mê nàng ngay từ lần đầu gặp gỡ. Nhờ được Càn Long ân sủng, Hàm Hương thăng tiến rất nhanh khi nhập cung 3 năm được phong làm Tần. 5 năm sau, nàng được phong làm phi và đứng thứ 3 trong hàng phi vị.

Dung phi được Càn Long sủng ái tới mức cho phép giữ phong cách quê nhà, mặc trang phục dân tộc, ăn thức ăn do đầu bếp người Duy Ngô Nhĩ nấu riêng. Càn Long không tiếc bất cứ thứ gì để lấy lòng người đẹp nhưng vì sao bà không một lần mang thai? Thân thể của Dung phi đúng là tỏa mùi thơm hấp dẫn chỉ trừ một điểm đó là bàn chân. Thậm chí mùi hôi của bà rất khó ngửi. Trong “Thanh Sử Cảo” có ghi Dung phi bị bệnh nấm chân. Vì ban ngày bà đi giày rất kín nên không ai biết chuyện này. Khi nghỉ ngơi, đi tắm, đi ngủ Hàm Hương mới cởi giày ra. Càn Long khi thị tẩm Dung phi đã ngửi thấy mùi hôi này nên không chịu nổi. Từ đó, hoàng đế không còn ân ái với bà. Tuy vậy, Càn Long vẫn chiều chuộng Dung phi, không phân biệt, ghét bỏ. Chỉ có Dung phi mang tiếng được sủng ái nhưng đêm đến lại lạnh lẽo một mình. Có thể thấy, nhân vô tập toàn không có ai là hoàn hảo cả. Ông trời thật công bằng, ban cho Dung phi sắc đẹp và hương thơm cơ thể nhưng lại khiến cho nàng có chút khuyết điểm. Dung phi sống đến 55 tuổi mới qua đời. Từ khi Dung phi mất, Càn Long đế luôn tiếc thương, theo di nguyện của bà mà phân phát tất cả nữ trang, tặng phẩm mà bà tích góp cho các Phi tần, Cách Cách trong cung. Dung phi còn được an táng vào Dụ lăng phi viên tẩm.

Tuyệt chiêu khiến chồng đê mê trong mỗi lần gần gũi Bên cạnh việc san sẻ những buồn vui trong cuộc sống thì tình dục rất quan trọng để giữ lửa hôn nhân. Có thể người vợ không xinh đẹp nhưng nếu biết cách chiều chồng trong chuyện ấy thì sẽ luôn khiến anh ta phải mê mệt và không bao giờ ngoại tình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-giai-nguyen-nhan-cong-chua-ham-huong-chi-duoc-can-long-sung-ai-mot-dem-roi-khong-den-nua-du-nang-so-huu-co-the-ngat-huong-527162.html