Tuyệt chiêu khiến chồng đê mê trong mỗi lần gần gũi

Phụ nữ yêu 18/11/2022 14:20

Bên cạnh việc san sẻ những buồn vui trong cuộc sống thì tình dục rất quan trọng để giữ lửa hôn nhân. Có thể người vợ không xinh đẹp nhưng nếu biết cách chiều chồng trong chuyện ấy thì sẽ luôn khiến anh ta phải mê mệt và không bao giờ ngoại tình.

Chủ động trong chuyện ấy

Dù là phụ nữ nhưng cũng có những lúc bạn nên là người chủ động trên giường. Cách chiều chồng trên giường sẽ kích thích tất cả giác quan của cánh mày râu, trước tiên là thị giác rồi đến vùng dưới đồi điều khiển các xúc cảm.

Khi đó, hoóc môn andrenalin và norandrenaline sẽ được tiết ra làm tim đập nhanh hơn. Đây là loại hoóc môn gây khoan khoái được sản sinh những khi cơ thể cảm thấy khoái cảm hay thèm muốn. Do đó, việc chủ động trong chuyện giường chiếu là một trong các kỹ năng kích thích hóc môn, làm cho vợ chồng bạn thêm thân mật.

Hãy hôn thật nghệ thuật

Đây là một nghệ thuật chiều chồng trên giường mà không phải người phụ nữ nào cũng biết. Một nụ hôn nồng nàn sẽ góp phần làm tăng sự hưng phấn cho cuộc yêu bởi nó giải phóng endorphins khiến cả nam lẫn nữ đều cảm thấy hạnh phúc, là một liều thuốc bổ làm kích thích để bắt đầu cuộc yêu.

Một trong những bí quyết để quyến rũ chồng là hãy biết cách hôn thật nghệ thuật với đầy những nụ hôn trên khắp cơ thể chàng và phải hôn thật âu yếm. Đừng quên đôi môi chính là vũ khí tạo nên sự khoái cảm, làm trỗi dậy cảm giác ham muốn ở người ông. Điều này sẽ khiến các anh vô cùng hạnh phúc và chẳng bao giờ muốn rời xa bạn.

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Ảnh minh họa: Internet

Phải biết sở thích của chồng khi quan hệ

Cách chiều chồng khi quan hệ này mới khẳng định được quyền sở hữu của bạn và hạn chế tối đa việc chồng có mối quan hệ ngoài luồng. Chính sự am hiểu trong nhiều lần làm chuyện đó nên bạn có thể kích thích chồng nhiều hơn, giúp anh ấy lên đỉnh tốt hơn.

Trong những lần 2 người ân ái, bạn hãy để ý làm các động tác mân mê, âu yếm ở những chỗ nhạy cảm. Khu vực nào khiến chàng phải run lên và thậm chí là rên nhẹ chính là điểm yếu của anh ta. Hãy nhớ những điểm đó và luôn luôn kích thích chúng trong những lần quan hệ của 2 người.

Hãy là người con gái hư hỏng

Hư hỏng ở đây chỉ tính khi lên giường với chồng và là một cách chiều chồng trên giường hiệu quả. Đàn ông luôn thích những người vợ hiền hậu, chung thủy lúc bình thường nhưng khi ân ái lại là chuyện khác.

Khi bước vào cuộc chơi, bạn hãy sexy hết mức có thể. Lúc tạo được cảm hứng cho đối phương, bạn hãy thốt ra những lời khen ngợi hoặc những câu nói kích thích. Đôi khi bạn hãy chủ động làm những động tác mới, điều này sẽ khiến chàng phải chết mê chết mệt và phục tùng bạn như một bà hoàng.

Đôi lúc bạn cũng có những hành động quái đản hoặc sử dụng một số dụng cụ riêng biệt để điều khiển chồng mình, tất cả sẽ làm bầu không khí thêm hừng hực hơn và khiến chồng bạn không thể nào quên được.

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Ảnh minh họa: Internet

Mặc những trang phục khiêu gợi

Muôn đời đàn ông vẫn yêu bằng mắt, vì vậy đừng quên chọn cho mình những bộ trang phục quyến rũ như bộ đồ ngủ bằng lụa khéo khoe body gợi cảm, chiếc áo sơ mi mỏng tang lấp ló đường cong cơ thể, hay những bộ nội y ren tôn lên 3 vòng hấp dẫn của người phụ nữ, chỉ cần nhìn thôi là đối phương sẽ lập tức muốn đè bạn lên giường ngay.

Đàn bà hãy dẹp bỏ tự ti về ngoại hình, đừng ngại ngực còn nhỏ, eo còn to hay mông còn lép,… bởi phụ nữ chúng ta đều có những nét đẹp riêng về cơ thể, chúng ta đều có cách làm chúng trở nên hấp dẫn trong mắt bạn đời. Hãy thử dẹp bỏ những bộ đồ ngủ truyền thống, thay vào đó là những bộ đồ nửa kín nửa hở đầy khiêu gợi. Ngoài ra, bạn có thể dùng ánh mắt chứa dục vọng, hay những cử chỉ hờ hững mời gọi sẽ khiến chồng trở nên hưng phấn và muốn chiếm hữu vợ ngay lập tức.

Sau cuộc yêu vẫn nên ve vãn chồng

Cách làm tình với chồng không chỉ là ở giai đoạn trước và giữa. Sau khi quan hệ không phải mỗi người quay qua một hướng và ngủ “li bì”. Bạn hãy nán lại một chút và ve vãn chồng để kéo dài thêm sự phấn khích.

Những câu nói như “Em yêu anh” hay “Anh thật tuyệt” sẽ là liều thuốc tăng lực cực kỳ hiệu quả để chồng cảm thấy yêu bạn hơn sau những lần quan hệ. Nếu làm được điều này, bạn sẽ nắm thóp được chàng trai của đời mình một cách cực kỳ đơn giản.

 

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Từ khóa:   chuyện phòng the chuyện giường chiếu vợ chồng

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