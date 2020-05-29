Lý do khiến phụ nữ ngày càng muốn bỏ chồng để có cuộc sống tự do

Dưới đây là những lý do phụ nữ bỏ chồng ngày càng nhiều để tìm cho mình cuộc sống tự do tự tại, chứ chẳng còn muốn cung phụng, lo lắng cho bất cứ ai nữa.

Người phụ nữ trong hôn nhân luôn có đức hy sinh. Họ hy sinh vì muốn chồng con được ấm no hạnh phúc, đồng thời cũng muốn chồng đối xử tốt với mình một chút. Nhưng sau nhiều tháng năm cho đi quá nhiều mà không nhận lại được gì, thậm chí còn bị khinh khi, họ sẽ rời đi mà không hối tiếc. Đây là lý do khiến đàn bà bỏ chồng ngày càng nhiều.

Trong một mối quan hệ, đàn bà cũng như đàn ông đều rất cần đối phương xem trọng mình. Họ không thích bị xem rẻ, không muốn chồng chỉ xem mình là osin, là máy đẻ. Thế nên khi nhận được sự xem thường của chồng, đàn bà sẽ không một chút do dự mà buông bỏ cuộc hôn nhân này.

Phụ nữ không chịu đựng được sự xem thường của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có thể chấp nhận một người chồng nghèo nhưng không bao giờ chấp nhận người không tôn trọng mình. Vì với họ, trong hôn nhân ngoài tình yêu thì yếu tố quan trọng nhất là tôn trọng lẫn nhau. Nếu người đàn ông kia không làm được, họ cũng sẽ không cần.

Chồng vô tâm

Đàn bà sợ nhất lấy chồng vô tâm. Họ sợ có chồng cũng như không khi chồng lúc nào cũng sống trong thế giới riêng của mình mà không để tâm đến vợ. Nếu lỡ lấy phải người vô tâm, đàn bà khôn ngoan sẽ không ở lại chịu khổ mà luôn muốn tìm cách giải thoát cho mình. Họ thà mang tiếng đàn bà một đời chồng chứ không bao giờ chịu cảnh tủi thân này.

Hôn nhân không như ý muốn

Phụ nữ sẽ rời đi khi hôn nhân không như ý - Ảnh minh họa: Internet

Khi cuộc hôn nhân không như ý muốn, đàn bà rời đi cũng là chuyện dễ hiểu. Họ kỳ vọng quá nhiều vào chồng, cứ ngỡ quãng đời sau này sẽ được ấm êm nhưng rồi mọi thứ lại đổ vỡ. Khi đó họ chẳng còn thiết tha gì nữa mà sẽ chọn cách giải thoát cho mình.

Cảm thấy một mình hạnh phúc hơn

Phụ nữ một mình vẫn sống tốt - Ảnh minh họa: Internet

Đây là lý do khiến đàn bà chán chồng ngày càng nhiều. Họ cảm thấy một mình vẫn ổn, tự kiếm tiền nuôi bản thân vẫn tốt hơn là ở bên cạnh người chồng tệ bạc. Không cần đàn ông bên cạnh, họ vẫn có thể cười tươi mỗi ngày. Khi đã đủ mạnh mẽ, phụ nữ chẳng cần đến bất cứ người đàn ông nào che chở cho cuộc đời của mình.