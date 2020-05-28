Có 4 kiểu mẹ đơn thân: Kiểu thứ ba là đẳng cấp khiến người khác nể phục nhất

Phụ nữ yêu 28/05/2020 06:00

Khi đã chọn làm mẹ đơn thân, chắc hẳn ai cũng đã tự trang bị cho mình sự mạnh mẽ và cứng rắn. Dù có vui hay buồn gì cũng vì con mà phấn đấu, nỗ lực đến cùng.

Dưới đây là những kiểu mẹ đơn thân chắc hẳn ai cũng đã từng gặp qua, nhưng kiểu thứ ba sẽ khiến nhiều người nể phục nhất vì đẳng cấp vượt bậc của họ.

Khao khát tìm một người cha cho con của mình

Việc làm mẹ đơn thân vốn không phải là điều dễ dàng. Muốn làm tròn trách nhiệm, bạn phải có sự dịu dàng của một người mẹ và sự mạnh mẽ của một người cha. Vì vậy mà có nhiều người đã không thể chịu đựng được vất vả nên khao khát tìm cho con mình một người cha.

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Mẹ đơn thân có rất nhiều kiểu - Ảnh minh họa: Internet

Họ muốn có đàn ông bên cạnh để san sẻ, đỡ đần cho mình gánh nặng. Không chỉ về cơm áo gạo tiền mà còn là về vấn đề nuôi dưỡng con cái. Biết rằng phụ nữ nào cũng cần hạnh phúc nhưng nếu có đi thêm bước nữa, bạn nên cân nhắc thật kỹ. Đừng để con mình phải chịu đựng nỗi đau “cha dượng” khiến chúng không thể nào có một tuổi thơ đủ đầy, trọn vẹn.

Phụ thuộc vào kinh tế của người cũ chu cấp

Sẽ có một số ít mẹ đơn thân phụ thuộc vào tiền của người cũ. Đây cũng là điều dễ hiểu vì con là của chung, anh ta có trách nhiệm với con của mình cũng là đạo lý thường tình.

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Một số phụ nữ một mình nuôi con nhưng phải phụ thuộc vào người cũ - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đây là điều khiến bạn còn dây dưa với người cũ. Lỡ đâu họ đã có gia đình và bạn vô tình chen ngang khiến cuộc hôn nhân của họ không hạnh phúc thì sao? Tốt nhất hãy loại bỏ hẳn họ ra khỏi cuộc đời của mình.

Một mình làm việc và tự nuôi con

Đây là kiểu phụ nữ một mình nuôi con đẳng cấp và khí chất hơn ai hết. Họ là người đàn bà mạnh mẽ có thể một mình kiếm tiền và tự nuôi con. Với họ, đàn ông chỉ là nỗi đau trong quá khứ. 

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Mẹ đơn thân ai cũng có những nỗi sợ riêng - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu người này vừa đáng thương lại vừa cố chấp. Họ luôn sợ hãi mọi thứ. Sợ bản thân đi thêm bước nữa, con cái sẽ bị chia sớt tình thương. Sợ đi thêm bước nữa, người đàn ông kia không thương con của mình thật lòng thật dạ.

Thế nên họ chỉ sống một mình và bình lặng nuôi con. Họ chẳng phải dựa dẫm hay ỷ lại vào bất cứ ai. Từ nay, họ chỉ sống cuộc đời mà mình muốn sống.

Không muốn đi thêm bước nữa

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Mẹ đơn thân đẳng cấp nhất là khi tự mình kiếm tiền nuôi con - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ này đã mất hoàn toàn niềm tin vào tình yêu, hôn nhân. Họ chỉ muốn ở bên cạnh con, cùng con trải qua những ngày tháng vui vẻ, bình yên nhất. Không muốn có bất cứ người đàn ông nào xen vào để rồi phá vỡ không gian tĩnh lặng của hai mẹ con.

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