Đừng vội giảm cân, đây là những bộ phận của phụ nữ càng tròn càng được chồng thương

Phụ nữ yêu 26/05/2020 08:33

Đây là những bộ phận của phụ nữ khôn ngoan càng "vun đắp" đầy đặn sẽ càng sướng, còn đàn bà dại chỉ muốn nhỏ đi nên khổ cả đời không ngóc đầu lên được.

Dưới đây là những bộ phận của phụ nữ càng tròn càng được chồng cưng như trứng, lúc nào cũng “đội” vợ lên đầu, tha hồ ăn sung mặc sướng.

Mặt tròn                

Đây là nét tướng của phụ nữ có số sung sướng. Khi còn nhỏ, bạn là cô công chúa xinh đẹp đáng yêu của cha mẹ nên không phải lo lắng cơm áo gạo tiền. Khi lớn lên, bạn là bà hoàng được chồng cung phụng, có số giàu sang may mắn.

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Phụ nữ mặt tròn có được phúc khí - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy chị em phụ nữ đừng vội tự ti về gương mặt tròn trịa của mình. Bạn phải tự tin rằng đây là nét tướng may mắn, không phải ai cũng có được. Bên cạnh đó, ai sở hữu gương mặt tròn cũng sẽ trông trẻ hơn tuổi thật, thế nên đừng mặc cảm mà hãy yêu quý nét đẹp trời ban này.

Trán đầy đặn

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Phụ nữ giàu có khi sở hữu trán đầy đặn - Ảnh minh họa: Internet

Khuôn trán đầy đặn thể hiện được phụ nữ hạnh phúc, thông minh có số làm sếp lớn. Không chỉ vậy, bạn còn mang đến nhiều phúc khí cho gia đình, chồng con cũng hưởng lây may mắn này. Ngược lại những người có phần trán hẹp thường có số kém may mắn. Bạn làm gì cũng không được công nhận, số chỉ làm công ăn lương, không thể trở thành chủ.

Cằm

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Phụ nữ cằm trọn trịa có số vượng phu - Ảnh minh họa: Internet

Phần cằm tròn trịa thể hiện phụ nữ vượng phu ích tử. Bạn giúp chồng con có nhiều vinh hoa phú quý. Có thể nói ai sở hữu nét tướng này rất được chồng yêu thương. Vì không chỉ giỏi việc nước, bạn còn đảm việc nhà giúp chồng lúc nào cũng yên tâm công tác, xây dựng sự nghiệp. Thế nên đừng vội biến chiếc cằm tròn trịa đầy đặn của mình thành cằm V-line như xu hướng gần đây kẻo mất hết lộc.

Bờ vai

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Phụ nữ có vai tròn thường rộng lượng - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ có nét tướng này thể hiện sự rộng lượng, bao dung. Bạn khá phóng khoáng và không bao giờ giữ lỗi lầm của người khác trong lòng quá lâu. Nếu chồng nhất thời say nắng người khác, bạn cũng sẽ cho chồng cơ hội quay về để gia đình hạnh phúc. Vì vậy bạn rất được chồng yêu thương, trân trọng.

Vòng hai

Nếu đang sở hữu chiếc bụng “bánh mì” thì xin chúc mừng vì bạn đang có lộc trời ban. Những cô nàng có thân hình tròn trịa mũm mĩm kiếp trước làm nhiều việc tốt nên kiếp này được hưởng trọn vẹn phúc đức.

Bạn không cần phải lo lắng, bôn ba kiếm sống như người khác. Chỉ cần ngồi yên một chỗ, bạn cũng có nhiều lộc, tha hồ tận hưởng mà không gặp bất cứ khó khăn nào trong cuộc đời mình.

4 thứ ‘dư thừa như rác’ phụ nữ khôn ngoan đừng bao giờ mang vào cuộc hôn nhân của mình

4 thứ ‘dư thừa như rác’ phụ nữ khôn ngoan đừng bao giờ mang vào cuộc hôn nhân của mình

Ngoài việc chăm chỉ bếp núc, dọn dẹp, người phụ nữ khôn ngoan phải biết những gì nên làm để vun vén cho cuộc hôn nhân của mình được vẹn tròn nhất.

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