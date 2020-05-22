Cách nhận biết đàn ông còn thương vợ hay không dựa vào những dòng tin nhắn mỗi ngày

Đàn ông khi yêu thường mặn nồng, nhiệt tình nhưng khi có được rồi thì lại nhanh chán. Điều đó thể hiện rõ nhất qua những dòng tin nhắn của anh ấy gửi cho bạn.

Họ luôn đón nhận nhiệt tình và trả lời nhanh chóng dù có bận đến mấy. Còn đàn ông không yêu vợ sẽ trả lời cộc lốc, không dấu. Điều này chứng tỏ anh ấy cảm thấy bạn thật sự rất phiền phức.

Người phụ nữ khôn ngoan nên biết những dấu hiệu đàn ông không thương vợ để có cách giải quyết phù hợp. Đàn ông còn yêu sẽ không cảm thấy những tin nhắn hay cuộc điện thoại của bạn là phiền phức.

Có thái độ khó chịu

Nếu nhận được những câu như “anh đang bận, đừng làm phiền anh” hoặc “em rảnh lắm hả, sao cứ nhắn tin cho anh hoài vậy”, chứng tỏ anh ấy thật sự rất khó chịu khi nhận tin nhắn của bạn.

Người thương vợ sẽ không làm vợ tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Đứng trước thái độ này, điều đàn bà khôn ngoan nên làm là im lặng một thời gian dài và không chủ động nhắn bất cứ tin nào.

Chỉ gửi biểu tượng cảm xúc, không kèm theo bất cứ lời nào

Đàn ông cảm thấy trả lời tin nhắn của vợ rất phiền phức - Ảnh minh họa: Internet

Hành động này thể hiện anh ấy không có hứng thú khi nhận được tin nhắn của bạn. Nếu không muốn tổn thương nhiều hơn, phụ nữ tốt nhất là nên dừng lại đừng nhắn nữa. Hãy dùng thời gian đó làm đẹp, thư giãn thay vì kiên trì nhắn tin để nhận lại thái độ lạnh lùng, thờ ơ.

Chặn mọi tin nhắn của bạn

Chồng không thương vợ sẽ chặn mọi tin nhắn - Ảnh minh họa: Internet

Đây là hành động thể hiện bạn không còn quan trọng với anh ấy. Anh ấy không muốn nhận được bất cứ tin nhắn hay lời hỏi thăm nào từ bạn. Người phụ nữ bản lĩnh đừng cố chấp làm những điều người khác không thích.

Thường xuyên không trả lời

Tin nhắn của bạn gửi đi rất nhiều nhưng không nhận lại được gì, có lẽ anh ấy không muốn trả lời bạn. Hoặc anh ấy không cảm thấy những điều này thật sự cần thiết phải làm. Nếu người đàn ông của bạn thường xuyên có những biểu hiện này, chắc chắn trong mắt anh ấy bạn đã cũ.