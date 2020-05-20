Không phải tấm chồng, đây là hai thứ phụ nữ nhất định phải hơn nhau

Phụ nữ yêu 20/05/2020 15:58

Đàn bà dại nghĩ phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, còn đàn bà khôn ngoan chỉ so sánh về hai khoản này, tuyệt đối không phải đàn ông.

Dưới đây là những điều giúp phụ nữ hạnh phúc, bình yên. Chỉ cần có hai thứ này trong tay phụ nữ sẽ không khổ. Còn có đàn ông bên cạnh thì chẳng biết khi nào khóc, khi nào cười.

dan ba khon ngoan 1
Đàn bà khôn ngoan hơn nhau ở tiền và nhan sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tiền

Người đàn bà khôn ngoan luôn phấn đấu kiếm tiền để có cuộc sống đủ đầy hơn. Còn đàn bà dại chỉ thích dựa vào việc lấy chồng để có cuộc sống như bà hoàng. Nhiều người nghĩ lấy chồng giàu, chỉ cần ngồi không đến tháng chồng mang tiền về cho đếm. Nhưng thực tế khi ngửa tay nhận từng đồng tiền của chồng, bạn phải đổ bao nhiêu nước mắt và đánh đổi biết bao nhiêu nụ cười.

dan ba khon ngoan 2
Phụ nữ phải có tiền trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Khi phụ nữ tự lập tài chính, miệng sẽ mỏi vì cười mỗi ngày. Còn đàn bà dựa vào chồng, mắt sẽ đau vì khóc mỗi ngày, tim sẽ mệt vì nhận nhiều lời chê bai của chồng. Vậy bạn chọn điều gì?

dan ba khon ngoan 3
Phụ nữ không phải hơn nhau ở tấm chồng - Ảnh minh họa: Internet

Ngày xưa, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng nhưng ngày nay phụ nữ hơn nhau ở bản lĩnh kiếm tiền. Bạn kiếm được bao nhiêu tiền mới quan trọng chứ không phải kiếm được tấm chồng như thế nào. Xã hội hiện đại, đừng giữ những quan niệm cổ hủ. Hãy nhớ phụ nữ phải kiếm tiền mới có được hạnh phúc đích thực.

Nhan sắc

Phụ nữ ngày nay đừng so sánh chồng mình như thế nào với chồng người ta. Mà khi gặp nhau, họ chỉ trầm trồ khen ngợi vóc dáng, nhan sắc của đối phương. Chẳng còn ai hơn thua với nhau việc chồng kiếm bao nhiêu tiền, giữ chức vụ gì.

dan ba khon ngoan 4
Phụ nữ phải giữ nhan sắc - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ khôn ngoan biết chăm sóc bản thân, ăn uống nghỉ ngơi điều độ để có nhan sắc tươi trẻ. Khi xinh đẹp hơn, bạn sẽ hiểu được giá trị của bản thân. Hiểu được rằng đàn ông chẳng đáng để bản thân sống chết gìn giữ.

Thời buổi hiện đại, đàn bà hãy xinh đẹp, tự tin để chồng giữ chứ đừng giữ chồng chi cho mệt. Nếu có thời gian, hãy chăm sóc mình nhiều một chút. Chứ đừng suy nghĩ về cách giữ chồng như thế nào. Khi có nhan sắc và tiền, bạn mới khiến những người đàn bà khác nể phục, xem trọng.

Đàn ông mê gái đẹp nhưng người trói chân được họ phải hội tụ đủ những điều này

Đàn ông mê gái đẹp nhưng người trói chân được họ phải hội tụ đủ những điều này

Đàn ông mê gái xinh nhưng phụ nữ bản lĩnh, khí chất mới giữ được chân họ suốt đời, không bao giờ dám nghiêng ngả hay say nắng ai.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ khôn ngoan phụ nữ tự lập cách giữ chồng

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 28 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 10 giờ 15 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 46 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 48 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 11 giờ 5 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 11 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này