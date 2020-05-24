4 thứ ‘dư thừa như rác’ phụ nữ khôn ngoan đừng bao giờ mang vào cuộc hôn nhân của mình

Phụ nữ yêu 24/05/2020 14:41

Ngoài việc chăm chỉ bếp núc, dọn dẹp, người phụ nữ khôn ngoan phải biết những gì nên làm để vun vén cho cuộc hôn nhân của mình được vẹn tròn nhất.

Dưới đây là những thứ dư thừa phụ nữ khôn ngoan nên bỏ như rác ở bên ngoài, đừng mang về nhà kẻo gia đình gặp nạn, rước khổ cho mình.

Những chuyện xấu của người khác

Chuyện của thiên hạ, đàn bà khôn ngoan tuyệt đối đừng mang về nhà. Vì càng mang về nhà những chuyện không vui càng khiến cho cuộc hôn nhân của bạn sớm đổ vỡ. Chồng sẽ cảm thấy mệt mỏi vì vợ cứ nói chuyện của thiên hạ mà không lo cho gia đình.

phu nu khon ngoan 1
Phụ nữ khôn ngoan đừng mang chuyện của thiên hạ về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Con cái sẽ cảm thấy mẹ là “bà tám”, thậm chí còn học thói hư tật xấu này của mẹ. Thế nên muốn hôn nhân hạnh phúc, phụ nữ hãy biết loại bỏ những điều không hay ra khỏi ngôi nhà của mình.

Chuyện chồng người khác       

Việc nói quá nhiều về chồng của người khác sẽ khiến chồng mình khó chịu. Đa số đàn ông chẳng ai muốn bị mang ra so sánh hoặc không muốn xuất hiện trong những câu chuyện của phụ nữ. Họ cảm thấy điều này rất vô duyên và vợ không tôn trọng mình.

phu nu khon ngoan 2
Đừng so sánh chồng mình với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy phụ nữ đừng dại kể quá nhiều chuyện chồng của người khác cho chồng mình nghe. Có thể bạn không mang ý xấu nhưng đàn ông nghe được chẳng ai dễ chịu. Từ đó vợ chồng sẽ có nhiều xích mích tranh cãi không đáng có.

Chuyện làm mình không vui

phu nu khon ngoan 3
Phụ nữ đừng mang chuyện không vui về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Đừng mang chuyện khiến mình khó chịu về nhà trút lên chồng con. Vì chồng con vô tội, chẳng ai muốn trở thành con cá trên thớt của người khác. Thế nên phụ nữ hãy biết buông bỏ những điều không hay bên ngoài và trở về nhà với gương mặt tươi tắn nhất. Đừng mang chuyện buồn về nhà khiến không khí ngột ngạt, chồng con cũng không có khoảng không gian nghỉ ngơi thư giãn.

Những lời khó chịu nghe được từ bạn bè về chồng

Nếu có lỡ nghe được những điều khó nghe về chồng của mình, bạn cũng nên im lặng giữ bí mật tuyệt đối. Vì đàn ông có sĩ diện cao, họ không muốn bị xem thường hay nói xấu sau lưng.

phu nu khon ngoan 4
Đừng kể cho chồng nghe những lời bạn bè nói - Ảnh minh họa: Internet

Nhất là những lời đó được phát ra từ miệng của những người phụ nữ. Vì vậy vợ khôn ngoan hãy biết chọn lọc thông tin, đừng chuyện gì cũng kể hết với chồng. Đôi khi phải giữ bí mật để vợ chồng hạnh phúc, hôn nhân viên mãn.

3 việc phụ nữ nên làm trước 30 để sang 40 tuổi tiền tiêu không hết, ăn sung mặc sướng

3 việc phụ nữ nên làm trước 30 để sang 40 tuổi tiền tiêu không hết, ăn sung mặc sướng

Người phụ nữ khôn ngoan phải biết những điều nên làm ở độ tuổi vàng để có được cuộc sống an nhàn, thảnh thơi về sau.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn ngoan hôn nhân hạnh phúc những điều phụ nữ không nên làm

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 9 giờ 58 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 28 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 30 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 48 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 11 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này