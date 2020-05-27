5 điều đàn bà khôn giấu không kịp, đàn bà dại nói tất tần tật

Dưới đây là những điều đàn bà dại nói hết với thiên hạ, còn đàn bà khôn cạy miệng cũng không hé nửa lời.

Phụ nữ nên biết đàn ông ghét việc bản thân bị mang ra bàn tán. Dù chuyện đó có tốt hay xấu, họ cũng cực kỳ dị ứng và không thích. Thế nên muốn gia đình hạnh phúc, phụ nữ nên bớt nhiều chuyện, tuyệt đối đừng mang chuyện tế nhị của vợ chồng ra để mua vui cho thiên hạ.

Người đàn bà khôn ngoan không bao giờ mang chuyện chăn gối của mình ra để kể với thiên hạ. Vì họ sợ bị chê bai hoặc sợ người đời bàn ra tán vào. Hơn nữa, đây là chuyện nhạy cảm, tốt nhất là nên giữ bí mật chứ đừng mang ra làm chủ đề cho những câu chuyện phiếm của mình.

Lương bổng của chồng

Đàn ông không thích bị so sánh với người đàn ông khác. Họ không thích vợ mang lương bổng của mình để bàn tán, khoe khoang.

Phụ nữ khôn không khoe khoang lương bổng của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên biết ai cũng có lúc sa cơ thất thế. Chẳng ai giàu hoài cũng chẳng ai thành công hoài. Ngày hôm nay, bạn hết lời khen ngợi chồng, nhưng ngày mai lỡ anh ấy thất bại, liệu bạn có dám chắc những người kia sẽ không chỉ trích, chê cười anh ấy hay không? Thế nên làm gì thì làm, tuyệt đối đừng mang lương bổng của chồng ra để khoe khoang hoặc so sánh với người khác.

Cách nuôi dạy con

Mỗi người đều có cách nuôi dạy con khác nhau. Bạn cũng có cách nuôi con riêng. Nếu đem chuyện này ra bàn tán, bạn sẽ gặp nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Phụ nữ đừng bàn tán về việc dạy con như thế nào mới tốt - Ảnh minh họa: Internet

Một là người ta đồng tình, hai là có thể người ta phản bác, chỉ trích bạn. Ở trong trường hợp đó, liệu bạn có đủ bình tĩnh để giải quyết vấn đề hay không? Thế nên hãy im lặng, nuôi con theo cách tốt nhất là được.

Hàng tháng tiêu bao nhiêu tiền

Việc gia đình bạn tiêu bao nhiêu một tháng đó là việc riêng. Người phụ nữ khôn ngoan đừng nói với bất cứ ai về vấn đề này. Tiêu xài nhiều quá, bạn sẽ bị chỉ trích. Còn tiêu xài ít quá, bạn lại bị nói là keo kiệt, ích kỷ. Miệng lưỡi thiên hạ chín người mười ý, biết đường đâu mà lần. Cách tốt nhất là nên im lặng, sống tốt cuộc đời của mình là được.

Nhà mới mua những gì

Đừng khoe khoang việc nhà mình giàu bao nhiêu - Ảnh minh họa: Internet

Nhà mới mua những gì, trị giá bao nhiêu, đàn bà dại kể hết cho thiên hạ. Còn đàn bà khôn luôn giữ im lặng vì họ không thích khoe khoang. Họ thích sống khiêm tốn, không mang chuyện gia đình ra để mua vui cho những người đàn bà khác.