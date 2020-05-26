5 câu nói của chồng nếu phụ nữ được nghe mỗi ngày sẽ xinh đẹp, trẻ trung hơn

Em và con là động lực sống của anh

Dưới đây là những câu nói của đàn ông tốt giúp vợ lúc nào cũng tươi tắn, dù tuổi tác đã lớn nhưng lúc nào cũng giống cô nàng đôi mươi.

Phụ nữ đôi khi rất đơn giản. Chỉ cần được nghe chồng động viên mỗi ngày, bắt cô ấy làm gì cũng được.

Người đàn ông tử tế luôn nói câu này để động viên, cổ vũ vợ mỗi ngày. Vì họ hiểu vợ cũng có những áp lực, ở nhà nội trợ cũng có nhiều vất vả. Thế nên họ luôn dành cho vợ những lời như thế này để vợ biết bản thân cô ấy có giá trị lớn như thế nào trong ngôi nhà của mình.

Em mặc chiếc đầm này trông rất xinh đẹp

Chồng nên khen ngợi vợ thường xuyên hơn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ làm đẹp chủ yếu là để nhận được câu khen ngợi của chồng. Vì vậy đàn ông đừng vô tâm khen thiên hạ, còn vợ của mình ở nhà thì chê bai, thờ ơ. Hãy để ý mỗi ngày vợ có thay đổi gì không để dành lời khen thích hợp. Đừng để những công sức làm đẹp của cô ấy đổ sông đổ bể chỉ vì sự vô tâm của mình.

Gia đình này không có em, thật sự không biết làm sao

Hãy khẳng định với vợ rằng gia đình này không có cô ấy thật sự rất mệt mỏi. Tuy vợ nói nhiều, hay cáu gắt nhưng không có cô ấy, mọi việc sẽ xáo trộn. Chồng con không thể hạnh phúc khi không có cô ấy bên cạnh.

Đàn ông hãy động viên an ủi vợ - Ảnh minh họa: Internet

Khi nghe được những lời này, chắc chắn phụ nữ xinh đẹp, hạnh phúc hơn mỗi ngày. Người phụ nữ lấy chồng chẳng mong lấy một người quá giàu có, quá đẹp trai, chỉ cần một người có thể nói với mình những câu này thường xuyên.

Cha con anh cần có em bên cạnh

Thực tế, đàn ông không có vợ bên cạnh thật sự rất vất vả. Đi làm về trễ không ai lo cơm nước, không ai giặt giũ, không ai quan tâm khi ốm đau bệnh tật. Thế nên đàn ông đừng làm những chuyện khiến vợ tổn thương. Bạn hãy rót vào tai vợ rằng bạn cần có cô ấy trong cuộc đời này. Chắc chắn người phụ nữ dù có mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ mềm lòng ngay.

Em muốn gì, anh mua cho em

Hãy chiều chuộng vợ, các anh sẽ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi kết hôn, đàn ông thường quên mất việc hỏi vợ cần gì, muốn gì. Họ vô tâm đến mức vợ dùng màu son gì, mặc đồ size bao nhiêu cũng chẳng biết. Từ nay hãy để tâm đến những việc nhỏ nhặt này để vợ xinh đẹp, hạnh phúc hơn khi ở bên chồng.