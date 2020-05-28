Nếu gặp phải kiểu đàn ông tồi này, phụ nữ tốt nhất nên rút lui sớm, chớ dại đâm đầu vào người không ra gì.

Kiểu đàn ông này ngoài mặt thường tỏ ra hiền lành, nhưng khi có vấn đề anh ta sẽ nói rất dai. Đa số người đàn ông hiền lành thường nóng tính, họ không thích người khác làm điều có lỗi với mình. Hoặc không vừa lòng về một vấn đề gì đó, họ sẽ nói đi nói lại, không bao giờ bỏ qua dễ dàng. Nếu lấy phải kiểu đàn ông này, phụ nữ sẽ khổ cả đời.

Đàn ông keo kiệt, phụ nữ nên cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông keo kiệt, tính toán thiệt hơn với bạn từng đồng từng cắc, tốt nhất đừng nên qua lại. Vì khi ở bên người như thế này, bạn sẽ cảm thấy không thoải mái. Họ lúc nào cũng tính toán chi li từng đồng nên sẽ không muốn bạn tiêu tiền quá mức. Thậm chí còn dạy bạn về cách tiêu xài như thế nào mới đúng.

Thích kiểm soát

Người đàn ông xấu xa luôn thích kiểm soát hành động cũng như lời nói của bạn. Ví dụ bạn đi với ai, làm những gì, anh ấy cũng muốn bạn báo cáo rõ ràng. Nếu qua lại với người đàn ông như thế này, bạn sẽ cảm thấy vô cùng tù túng, đánh mất tự do của mình.

Thù dai

Đàn ông thù dai thường mang tính đàn bà. Họ luôn ghi hận trong lòng để có một ngày bộc phát. Kiểu người này sẽ khiến bạn mệt mỏi, không có cảm giác an toàn.

Phụ nữ đừng yêu người thù dai - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài mặt họ im im không nói hoặc tỏ ra hiền lành nhưng nếu bạn làm chuyện có lỗi với họ, họ sẽ ghim tận sâu trong lòng. Đợi đến khi có cơ hội thích hợp, họ sẽ mang những điều đó tính sổ với bạn.

Hay soi mói

Người hay soi mói chuyện người khác không đáng để yêu đương. Nếu qua lại với họ, bạn sẽ phải chịu sự soi mói, chỉ trích của họ mỗi ngày. Họ sẽ đào bới ra một đống điều không hay của bạn, bắt bạn sửa đổi. Nếu không sửa đổi được, họ sẽ chỉ trích mãi.

Không nói xin lỗi

Phụ nữ đừng yêu người không biết nói lời xin lỗi - Ảnh minh họa: Internet

Nếu yêu phải một người không biết nói “xin lỗi”, “cảm ơn”, tốt nhất phụ nữ nên chia tay. Vì kiểu đàn ông này dù có làm chuyện có lỗi với bạn, họ cũng sẽ dửng dưng như không. Họ chỉ biết đặt lợi ích cá nhân của mình lên hàng đầu. Kiểu người này không bao giờ mang lại hạnh phúc cho bạn.