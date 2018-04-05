Lý do con giáp thứ 13 suốt đời chẳng có một danh phận đàng hoàng như bao người khác

Phụ nữ yêu 05/04/2018 10:31

Người thứ ba à! Suốt đời này em chẳng thể có một danh phận đàng hoàng như bao người phụ nữ khác đâu. Bởi đàn ông luôn có những suy nghĩ mà chẳng ai ngờ đến.

Đã mang phận người thứ ba, đừng mong đến ngày có danh phận. Đừng đòi hỏi người đàn ông đó sẽ cho em những điều mà em tưởng tượng. Bởi với họ em chỉ là thú vui nhất thời, không bao giờ có ý định gắn bó cả đời. Vì sao ư? Đây chính là lý do khiến đàn ông không bao giờ bỏ bồ cưới vợ.

Anh ấy đã xác định rõ ràng từ khi bắt đầu rằng đây chỉ là mối quan hệ tạm bợ

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Với đàn ông, mối tình ngoài luồng chỉ là tạm bợ - Ảnh minh họa: Internet

Đa số đàn ông ngoại tình vì muốn thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân. Sau một thời gian họ nhận ra “bồ cũng như vợ, chẳng có gì mới”, khi đó họ sẽ sẵn sàng rời đi. Đàn ông vốn cả thèm chóng chán, chuyện thay nhân tình cũng là điều hiển nhiên. Bởi vậy, người thứ ba à! Em đừng tự huyễn hoặc giá trị của bản thân. Đừng nghĩ quen nhau một thời gian, anh ấy sẽ cho em một chút danh phận, sẽ cưới em làm vợ. Họ không ngu ngốc để mang vào mình “cục nợ đời” như vậy đâu. Sau những cuộc vui chơi, anh ấy sẽ trở về bên vợ, bên gia đình nhỏ của mình. Anh ấy nhận ra rằng mối quan hệ đó chỉ làm tạm bợ, vợ con mới là người chung sống cả đời, chẳng thể rời bỏ được.

Hơi phũ phàng nhưng điều anh ấy muốn ở em chính là tình dục

Đàn ông ngoại tình thường cho rằng bồ làm "chuyện ấy" giỏi hơn vợ. Họ tìm đến nhân tình chỉ vì muốn thỏa mãn nhu cầu tình dục của bản thân. Giống như việc “bóc bánh trả tiền”, không bao giờ có tình cảm chân thành như kẻ thứ ba thường nghĩ. Kẻ thứ ba nên nhớ, đàn ông chỉ "nghiêm túc" với em khi lên giường. Vì vậy, đừng dại khiến bản thân lún sâu vào con đường làm kẻ thứ ba.

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Đàn ông tìm đến nhân tình chỉ vì tình dục - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thích ngắm người đẹp nhưng sẽ không cưới làm vợ

Đàn ông yêu bằng mắt, họ luôn thích ngắm và chiêm ngưỡng cái đẹp. Họ tìm đến nhân tình vì bị hấp dẫn bề ngoài. Nhưng đó chỉ là những cảm giác nhất thời, khi bồ xấu xí, già nua, họ cũng sẽ vứt áo ra đi chẳng chút đắn đo. Đa số đàn ông thích nhìn phụ nữ sexy nhưng lại cưới những cô hiền lành, có thân hình bình thường.

Anh ấy sẽ không cưới người phụ nữ quá hoàn hảo

Các cô nhân tình thường tạo cho mình một vẻ ngoài khá hoàn hảo. Nào là giỏi việc nhà, giỏi ăn chơi, đó cũng là thứ vũ khí lợi hại của con giáp thứ 13. Nhưng kẻ thứ ba nên nhớ, đàn ông sẽ không bao giờ kết hôn với người phụ nữ hoàn hảo, anh ấy chỉ muốn ở bên người có tố chất làm vợ đúng nghĩa. Họ muốn có một gia đình ấm cúng. Họ muốn có một người vợ cùng đồng lòng sát cánh, không sợ nghèo khó, không bỏ chồng khi bệnh tật, đau ốm. Đến cuối cùng, điều họ cần là một người vợ tận tụy, chứ không phải người chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp hay dẻo miệng, chuyên nói những lời ngọt ngào. Đó cũng là lý do đàn ông ngoại tình chẳng bao giờ bỏ vợ, bỏ gia đình của mình. 

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Đàn ông thích ngắm phụ nữ đẹp, nhưng chỉ cưới người bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Đến cuối cùng, đàn ông vẫn cần cảm giác an toàn

Nhân tình rồi sẽ thay lòng, đến một thời điểm nào đó cũng sẽ theo người khác. Chỉ có vợ là ở bên chồng những lúc khó khăn, cay đắng nhất. Đàn ông ngoại tình nhưng họ vẫn đủ thông minh và sáng suốt để nhận biết đâu là vĩnh hằng, đâu chỉ là tạm bợ. Đến cuối cùng, anh ấy vẫn muốn tìm được cảm giác an toàn.

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