Lần đầu tiên ‘gần gũi’ vợ sau sinh, nếu chồng làm được 5 việc này thì chính là ‘cực phẩm’ hiếm thấy khó tìm

Một người chồng thương vợ sẽ bỏ qua ham muốn cá nhân để cho vợ thời gian kiêng cữ. Đặc biệt, ở lần đầu vợ chồng gần gũi trở lại sau khi vợ sinh con, nếu người đàn ông của bạn làm được 5 việc này thì đích thực là “cực phẩm” hiếm thấy khó tìm!

Với phụ nữ, gian nan và vất vả nhất là khoảng thời gian mang thai và sinh con. Họ cần sự thấu hiểu, san sẻ từ chồng. Và một trong những sự chia sẻ khiến phụ nữ cảm động nhất chính là hành động, thái độ của chồng trong “chuyện ấy”.

Nhiều người đàn ông coi nhẹ việc vệ sinh cá nhân, thậm chí có khi người đầy mồ hôi dơ bẩn, vẫn muốn “gần gũi" vợ. Nhưng một người đàn ông thương vợ , biết nghĩ cho vợ sẽ có tinh thần trách nhiệm cao với bạn đời. Anh ấy sẽ nghĩ chu toàn cho sức khỏe của vợ. Anh ấy sẽ không vì bản thân lười biếng mà ảnh hưởng xấu đến vợ.

Cơ thể của vợ sau khoảng thời gian mang thai, sinh nở cần thời gian dài để phục hồi. Vì thế, việc vệ sinh cơ thể cả hai sạch sẽ giúp cơ thể vợ không bị nhiễm vi khuẩn, tránh được những bệnh tật hay di chứng trong tương lai.

Chủ động tránh thai

Phụ nữ sau sinh sẽ không có kinh nguyệt trong một thời gian dài nếu họ nuôi con bằng sữa mẹ. Bởi thế, nhiều cặp vợ chồng không cẩn thận khi quan hệ, dẫn đến việc có con ngoài ý muốn khi con mới sinh còn quá nhỏ. Hậu quả của việc này người vợ phải gánh chịu.

Một người đàn ông có trách nhiệm, yêu thương vợ sẽ chủ động tránh thai để vợ không phải chịu hậu quả ngoài ý muốn. Vì sức khỏe của vợ cũng là điều anh ấy quan tâm nhất.

Không quan hệ trở lại quá sớm

Người chồng có trách nhiệm sẽ nghe theo lời bác sĩ một cách nghiêm ngặt, kiềm nén bản thân để không quan hệ vợ chồng quá sớm - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi mang thai, sinh con thì cơ thể đã trải qua nhiều sự thay đổi lớn, cần một khoảng thời gian dài để phục hồi. Đặc biệt là tử cung của phụ nữ, sau khi kết thúc vai trò là tổ ấm cho em bé thì cần thời gian để trở về hình dạng ban đầu, có độ đàn hồi nhất định. Và nếu làm chuyện ấy thì sẽ tác động trực tiếp đến tử cung, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của phụ nữ.

Người chồng có trách nhiệm sẽ nghe theo lời bác sĩ một cách nghiêm ngặt, kiềm nén bản thân để không quan hệ vợ chồng quá sớm. Vì anh ấy muốn giữ gìn sức khỏe cho vợ, muốn vợ sống lâu trăm tuổi cùng mình và con.

Tránh những hành động mạnh

Phụ nữ sinh mổ hay sinh thường đều có những vết thương, vết rạch từng khâu cần thời gian để lành lặn. Tử cung của phụ nữ cũng thế, trong thời gian sau sinh nó cần được giữ gìn, làm gì cũng phải nhẹ nhàng, không thể hoạt động mạnh.

Người chồng thương vợ sẽ có hành động nhẹ nhàng, tránh tổn thương đến cơ thể vợ. Anh ấy sẽ kiên nhẫn để vợ thích nghi lại với chuyện chăn gối.

Hiểu tâm lý tự ti của vợ

Đàn ông thương vợ nhiều hay ít, cứ nhìn hành động của anh ấy khi vợ sinh con - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sau sinh luôn có tâm lý tự ti vì thân hình không được như trước. Đặc biệt là trong chuyện ấy, họ cảm thấy không được tự tin.

Chồng yêu thương vợ sẽ hiểu tâm lý này của vợ, từng chút động viên, an ủi, tháo gỡ những suy nghĩ tiêu cực của vợ. Anh ấy sẽ khen ngợi vì sự hy sinh của vợ, kiên nhẫn khi vợ từ chối, đợi chờ để vợ dần thoải mái hơn.

Đàn ông thương vợ nhiều hay ít, cứ nhìn hành động của anh ấy khi vợ sinh con. Nếu bạn đã tìm được người chồng có thể làm những việc trên thì xin chúc mừng, vì bạn thật sự may mắn hơn rất nhiều người!