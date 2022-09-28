Lần đầu ra mắt nhà người yêu nên mặc gì cho đẹp và phù hợp nhất?

Biết được lần đầu ra mắt nhà người yêu nên mặc gì là điều rất cần thiết vì sẽ giúp bạn không phải phân tâm để ý đến quần áo đang mặc lúc muốn tập trung thể hiện bản thân trước bố mẹ chàng.

Người xưa vốn có câu "Cái răng cái tóc là góc con người", điều này đã thể hiện phần nào về ấn tượng đầu tiên của lần gặp mặt. Chính vì vậy, việc chuẩn bị trang phục cho ngày đầu ra mắt thật kỹ lưỡng là điều không bao giờ thừa, nhất là còn là buổi ra mắt nhị vị phụ huynh của chồng tương lai. Trang phục ra mắt nhà chồng phù hợp sẽ mang đến cho bạn sự tự tin, tạo thiện cảm tốt trong mắt người đối diện cho lần đầu gặp mặt.

Để có thể ghi điểm tuyệt đối, bạn hãy ghi nhớ những bí kíp khi ra mắt nhà chàng sau đây:

Theo kinh nghiệm về ra mắt nhà bạn trai , một khi hình ảnh của bạn trong mắt các bậc phụ huynh xấu đi thì rất khó để thay đổi.

1. Chọn những kiểu quần áo "truyền thống"

Các bạn gái cần nhớ rằng cách ăn mặc, trang điểm cầu kì sẽ khiến bố mẹ, người thân của chàng nhìn bạn bằng ánh mắt xét nét, soi mói, đánh giá thậm chí là những suy nghĩ không đúng về con người bạn.

Chọn một bộ trang phục trẻ trung và thanh lịch!

Theo đó, nếu bạn đang phân vân mặc gì khi ra mắt nhà người yêu thì nên cẩn thận chọn một bộ trang phục không quá cầu kỳ, kín đáo và lịch sự, trông bạn sẽ vừa đẹp vừa thanh lịch và giản dị đấy.

Hãy chọn những kiểu quần áo cơ bản nhưng rất đẹp và gọn gàng như quần tây, quần jean kết hợp với áo sơ mi hoặc áo có kiểu dáng trang nhã. Đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn nữ.

2. Tránh chọn các kiểu áo lửng, không nên chọn váy ngắn, tất lưới

Bạn nên mặc những bộ đồ vừa mang đến sự thoải mái nhưng kín đáo. Đồng thời thể hiện được bạn là người đứng đắn và trưởng thành. Hãy ghi nhớ rằng ấn tượng ban đầu chỉ có thể tạo một lần duy nhất.

Những chiếc chân váy dài ngang gối mang hơi hướng cổ điển sẽ giúp bạn trông thật thanh lịch, tao nhã và được lòng các "ba mẹ chồng tương lai" đấy nhé.

Những chiếc chân váy dài ngang gối mang hơi hướng cổ điển!

Để lấy được cảm tình của các bậc phụ huynh hơn, bạn có thể kết hợp với áo sơ-mi, hay áo phông, áo cami mềm mại quyến rũ. Bạn cũng có thể chọn mặc quần ống rộng để giúp bạn tôn dáng hơn, và đừng quên lựa chọn một đôi giày đi thật thoải mái nữa nhé.

3. Tránh ăn mặc sexy

Hầu hết phụ huynh nào cũng rất mong muốn con trai mình chọn yêu được một cô gái ngoan hiền, đáng tin cậy. Chính bởi lí do này, dù mỗi lần đi làm hoặc đi chơi bạn có ăn mặc trẻ trung, mát mẻ như thế nào thì trong lần đầu tiên gặp mặt bố mẹ chồng thì cũng nên tạm cất gọn đi những bộ đồ cá tính và bốc lửa này nhé.

Tuyệt đối tránh mặc váy hở han, khoe da thịt hay váy ôm sát cơ thể

Gia đình chàng không phải là môi trường thích hợp để bạn diện những bộ đồ hở hang và quá ngắn ngay từ lần gặp đầu tiên. Chưa kể, những bộ đồ ngắn, cut out này còn có thể dẫn những sự cố lộ hàng không đáng có nữa.

Chính vì vậy, bạn cần ăn mặc kín đáo, giản dị và nhẹ nhàng. Bạn cũng có thể chọn mặc váy với những màu sắc nhẹ nhàng và kiểu dáng đơn giản, kết hợp với kiểu make up nhẹ nhàng đơn giản nhé. Chỉ vậy thôi là đủ ghi điểm đẹp với ba mẹ chồng và họ hàng tương lai rồi nhé.

Ăn mặc trang nhã và trang điểm nhẹ nhàng luôn là combo giúp các nàng ghi điểm!

4. Bộc lộ vài nét tính cách

Với cách phối đồ cùng phụ kiện, trang sức của bản thân, mọi người sẽ có thể đoán được phần nào tính cách của bạn.

Chọn trang phục có màu sắc ôn hòa và phôi phụ kiện tinh tế!

Nếu style "ngoan hiền", truyền thống quá nhàm chán với bạn, bạn có thể dễ dàng biến tấu bằng việc kết hợp với các phụ kiện thích hợp, vừa giúp tổng thể thêm cá tính, thời thượng mà vẫn gọn gàng, thanh lịch nhé.

5. Trang phục, đầu tóc sạch sẽ, gọn gàng

Vẻ ngoài gọn gàng của bạn chắc chắn sẽ gây được ấn tượng tốt với các bậc phụ huynh. Nhớ gội đầu và chải tóc óng mượt, móng tay cắt giũa sạch sẽ, sơn màu nhẹ nhàng, tự nhiên nhé. Những chi tiết nhỏ nhặt là thế nhưng kết quả thu lại là khiến bạn bất ngờ đấy nhé!

Vẻ ngoài chỉn chu, gọn gàng dễ gây được ấn tượng tốt với các bậc phụ huynh

Nỗ lực cho diện mạo chỉn chu bên ngoài là điều quan trọng. Tuy nhiên nó không phải là tất cả. Bên cạnh quan tâm Lần đầu ra mắt nhà bạn trai nên mặc gì, các bạn nữ cần biết cách ứng xử khi ra mắt nhà chồng trong buổi ra mắt với những lưu ý sau:

Đến đúng giờ

Mua và tặng quà một cách tinh tế

Chủ động đề nghị nấu nướng, tránh ra dáng tiểu thư

Vào bếp nấu nướng cùng mẹ chồng!

Tham gia trò chuyện cùng mọi người

Không tự nhiên quá

Không thể hiện tình cảm với bạn trai thái quá

Không giận dỗi người yêu trước mặt bố mẹ chàng

Không nên uống quá nhiều

Tham gia trò chuyện cùng mọi người!

Vậy là bạn đã có thể nắm được Lần đầu ra mắt nhà bạn trai nên mặc gì? Với những gợi ý trên, bạn sẽ sẽ dễ dàng để lại ấn tượng tốt cho gia đình bạn trai. Bạn cứ tự tin và chuẩn bị thật chu đáo theo những hướng dẫn vừa chia sẻ trên nhé.

Mọi lần gặp gỡ đầu đều không tránh khỏi những e ngại, lo lắng, nhưng chỉ cần bạn chỉn chu và tinh tế một chút thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn thôi nhé. Chúc các chị em có lần ra mắt "bố mẹ chồng" đại thành công nhé!