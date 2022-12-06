Lần đầu làm "chuyện ấy" chị em cần chuẩn bị những 'thủ tục' gì?

Phụ nữ yêu 06/12/2022 21:21

Nếu đã xác định cho tình dục trong mối quan hệ của mình, thì chị em nên có những lưu ý cho bản thân.

Chuẩn bị tâm lý trước khi quan hệ

 

Tình dục mà một nhu cầu bình thường của cuộc sống. Như Shila đã nói, tình dục nên bắt đầu khi bạn xác định được mong muốn của bản thân đã sẵn sàng hay chưa và người ấy có xứng đáng để cho bạn suy nghĩ đến tình dục hay không. Vì thế, chẳng có gì mà phải suy nghĩ xấu hổ hay không đúng đắn cả.

Quan hệ tình dục không nói lên điều gì về tính cách hay nhân phẩm bản thân. Đó chỉ nói lên nhu cầu của bạn mà thôi. Và khi đã xác định quan hệ tình dục, thì việc chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chịu trách nhiệm cho bản thân là điều cần thiết. Bạn cần chắc chắn rằng bản thân đã đủ trường thành, sức khỏe, trải nghiệm bản thân đã đủ cho lần trải nghiệm này hay chưa. Vì thế cần chuẩn bị đầy đủ kiến thức giới tính, sức khỏe tình dục để có quan hệ tình dục lành mạnh.

Lần đầu làm 'chuyện ấy' chị em cần chuẩn bị những 'thủ tục' gì? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Biện pháp an toàn trong cuộc yêu

Khi nghe đến biện pháp an toàn nhiều bạn sẽ lầm tưởng với biện pháp tránh thai. Tuy nhiên, tránh thai chỉ là ngăn chặn việc mang thai ngoài ý muốn, nhưng hơn thế nữa chính là việc bảo vệ sức khỏe tránh khỏi các bệnh lây nhiễm nguy hiểm về sức khỏe mà cần chú ý. Ngoài vấn đề ngừa thai, việc chủ động phòng các bệnh lây qua đường tình dục bằng biện pháp sử dụng bap cao su là điều đúng đắn cần thực hiện. Đây là biện pháp hiệu quả giúp bảo vệ bản thân cũng như người yêu của mình.

Các cách tránh thai sau cuộc yêu 

Khi quan hệ thường xuyên, bạn cần tìm hiểu kỹ càng các biện pháp tránh thai để lựa chọn cho bản thân phương pháp hiệu quả và an toàn đối với sức khỏe của bản thân nhất. Bởi hiện nay có nhiều biện pháp tránh thai bạn có thể tìm thấy như dùng ba cao su, uống thuốc tránh thai khẩn cấp, hằng ngày, hay đặt vòng, cấy que thử thai,.. Tuy nhiên, mỗi phương pháp sẽ có ưu và khuyết điểm

Bạn phải chắc chắn rằng sử dụng biện pháp tránh thai đúng cách vì một khi tinh dịch vào tư cung, thì mang thai sẽ có khả năng xảy ra ngoài ý muốn.

Lần đầu làm 'chuyện ấy' chị em cần chuẩn bị những 'thủ tục' gì? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vệ sinh sau khi quan hệ đúng cách

Một vấn đề quan trọng nữa trong việc chuẩn bị cho quan hệ tình dục chính là vệ sinh sau khi quan hệ tình dục đúng cách. Việc bảo vệ bản thân và người yêu sau cuộc yêu là điều quan trọng. Trong quá trình vận động, mồ hôi chảy ra nhiều hơn. Nhiều vi khuẩn có hại có thể phát triển vào lúc này. Chúng có thể gây ra bệnh viêm nhiễm tại vùng kín.

Sau khi quan hệ, sau 30 phút, bạn nên vệ sinh vùng kín bằng nước ấm, hoặc dung dịch vệ sinh phụ nữ an toàn chính hãng. Việc vệ sinh sẽ giúp bạn loại bỏ những cặn bã, vi khuẩn có hại ra khỏi âm đạo. Giúp đảm bảo cho sức khỏe bản thân cũng như nửa còn lại

Học cách nói “không” khi cần thiết

Dù đã xác định sẽ quan hệ tình dục, những bạn cần phải biết nói không khi cần thiết. Đây thường là một lỗi chị em mắc phải khi ngại chẳng dám từ chối yêu cầu bởi nửa kia. Bạn có quyền đưa ra quyết định cho bản thân nếu không thể sẵn sàng cho hoạt động tình dục. Hãy học cách nói không khi bạn không thích, bởi để cuộc yêu được tiến hành, việc bạn sẵn sàng là một điều cực kỳ quan trọng.

Bên cạnh đó, đây cũng là lúc bạn để ý thái độ của người yêu. Nếu khi bạn nói không nhưng người ấy có những biểu hiện thiếu tôn trọng với bạn thì hãy thẳng thắn mà từ chối.

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