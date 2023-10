Làm thế nào để thất tình thật cool ngầu và khí chất?

Với phương cách này thì theo thời gian vết thương rồi sẽ mưng mủ, lên da non và nỗi đau trong tâm bạn cũng sẽ dần được chữa lành.

2. Ứng dụng thiền viết để chữa lành

Viết để chữa lành

Với những ai sống nội tâm thì viết chính là một trong những phương cách rất hữu ích để giúp bạn tống khứ cảm xúc tiêu cực ra ngoài một cách hiệu quả.

Bởi vì khi viết ra được tất cả những nỗi khổ đau, sự tổn thương mà bạn phải gánh chịu sau khi cuộc tình tan vỡ, thì trong lòng bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn.

3. Sốc lại tinh thần, làm những việc cần làm, đi con đường nên đi

Sốc lại tinh thần và tiếp tục chiến đấu...

Sau khi tâm hồn của bạn đã dần được bình yên trở lại, sóng gió đã dần qua đi và những nỗi đau cũng đã dần lắng xuống.

Thì ngay lúc này đây, bạn phải vực bản thân dậy và tiếp tục bước tiếp trên cuộc hành trình của mình.

Ai muốn đi học thêm môn nhạc cụ hay lấy bất kì một chứng chỉ nào đó bổ trợ cho công việc thì hãy làm ngay đi.

Còn với những ai chưa từng một lần đặt chân đến Sapa để ngắm tuyết rơi, hay tận hưởng cái se se lạnh của tiết trời Đà Lạt hoặc chưa từng một lần tìm hiểu sự tích về hòn trống mái ở Sầm Sơn, Thanh Hóa thì hãy xách ba lô lên và đi…

Hãy làm tất cả những việc mình cần phải làm, đi con đường nên đi...và tất nhiên rồi, biết đâu đó chàng bạch mã hoàng tử của cuộc đời bạn sẽ thình lình xuất hiện ngay trước mặt bạn trong những khóa học ngắn hạn, hoặc ngay tại những chuyến đi du lịch thì sao nhỉ?

4. Đi làm từ thiện cũng là một trong những cách chữa lành rất hiệu quả

Học cách cho đi, rồi ngày mai nắng sẽ lên

Nói đến đi làm từ thiện chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ, cứ phải chờ mình giàu đã rồi mới làm, nhưng vô hình trung suy nghĩ này hoàn toàn phiến diện và chưa thật sự đúng đắn cho lắm.

Bởi vì không nhất thiết bạn phải chờ mình giàu mới đi làm từ thiện, mà hầu hết các tỷ phú nổi tiếng trên thế giới càng làm từ thiện họ lại càng giàu có.

Thế nên, nếu muốn thì bạn vẫn có thể tham gia công tác từ thiện cùng các đội thiện nguyện thuộc các tổ chức tôn giáo như Phật giáo hay các tôn giáo nào đó khác mà bạn tin theo, hoặc ở ngay tại khu phố mà bạn đang sinh sống.

Để rồi khi những mảnh đời kém may mắn ngoài kia cảm nhận sự vui sướng, niềm hạnh phúc tột cùng khi nhận được sự trợ giúp đúng lúc, đúng thời điểm từ bạn, thì khi này vết thương trong tim bạn sẽ được chữa lành...

5. Học cách chữa lành bằng cách ngồi thiền

Sau một ngày dài bề bộn với cuộc sống, thì hãy cho bản thân những khoảnh khắc được tận hưởng sự tuyệt vời nhất ở trong chính phút giây này...

Thiền là một bộ môn không chỉ dành cho các tu sĩ hay cư sĩ tại gia, mà nó còn là một trong những phương tiện giúp cho những người bị chấn thương tâm lý, tổn thương trái tim chữa lành đứa trẻ bên trong, vết thương trong tâm hồn mình.

Do đó, bạn có thể ứng dụng tất cả những phương cách như trên kết hợp cùng với phương pháp ngồi thiền nữa, để đứa trẻ bên trong của bạn được chữa lành hoàn toàn và cuộc sống của bạn sẽ gặp nhiều thuận lợi, may mắn, hạnh phúc, bình an hơn hơn trên cả đường công danh sự nghiệp, lẫn tình duyên.