Làm thế nào để lần đầu tỏ tình với chàng đảm bảo thành công 100%

Mấy ai đủ can đảm để tỏ tình với người mình thích, nhất là với những cô gái chưa bao giờ biết cách bày tỏ tình cảm với ai thì đây hẳn là việc đầy bỡ ngỡ. Làm thế nào để bày tỏ tình cảm với chàng thật khéo léo để chàng không thể nào từ chối được bạn? Dưới đây là những cách bày tỏ tình cảm với bạn trai cực kỳ hiệu quả mà con gái nhất định phải ghi nhớ.

Làm thế nào để có thể tỏ tình ghi điểm tuyệt đối với chàng ngay trong lần đầu tiên là điều mà nhiều cô gái băn khoăn. Bật đèn xanh để chàng tỏ tình đã khó, con gái chủ động tỏ tình lại càng khó hơn.

Chăm lo cho vẻ bề ngoài thật xinh đẹp, ngọt ngào

Đàn ông khó lòng có thể thẳng thắn chối từ tình cảm của một cô gái có ngoại hình xinh đẹp. Người ta có câu: “Đàn ông yêu bằng mắt” quả không sai bởi lẽ ngoài vẻ đẹp tâm hồn mà sau này anh ấy mới có dịp khám phá thì vẻ đẹp bên ngoài sẽ giúp bạn tạo được ấn tượng sâu sắc hơn với chàng.

Nếu chưa biết làm cách nào để có thể tỏ tình với chàng, trước tiên hãy chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình trở nên thật bắt mắt đúng với gu sở thích của chàng để tạo ấn tượng tốt, giúp chàng không thể nào quên được hình bóng của bạn trong tâm trí.

Bí quyết làm nên thành công của lời tỏ tình là trang bị cho mình vẻ ngoài thật xinh đẹp

“Cố tình” tạo những tình huống “vô tình” tại nơi chàng hay lui tới

Nếu quá vội vã hẹn hò chàng đi chơi dù chưa là gì của nhau có thể sẽ đẩy chàng ra xa bạn. Thay vì cố gắng bắt chuyện thật nhiều hay hẹn gặp chàng, bạn còn có nhiều cách khác để gặp chàng nhiều hơn, đó là đến những địa điểm mà chàng thường ghé đến.

Việc này cần bạn phải đầu tư kha khá thời gian để thăm dò xem sở thích của chàng là gì, chàng hay thích làm gì những lúc rảnh rỗi và đâu là nơi chàng thường lui tới để bạn có thể “vô tình” gặp mặt chàng như một định mệnh đã sắp đặt.

Vô tình gặp chàng nhiều hơn sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ hay trò chuyện cùng chàng

Việc gặp gỡ tình cờ này không chỉ giúp bạn tạo được sự ấn tượng đối với chàng mà còn giúp cho chàng có thể nhớ về bạn nhiều hơn. Đây cũng là một trong những cách “thả thính” cực kỳ hữu hiệu để chàng bắt đầu để ý tới bạn.

Tỏ tình qua những dòng tin nhắn nửa đùa nửa thật

Nếu ngại việc trực tiếp bày tỏ tình cảm với chàng khi gặp mặt thì bạn có thể dùng cách nhắn tin hoặc trêu chọc chàng kiểu “nửa đùa nửa thật” để đánh động cho chàng biết rằng bạn đang có tình cảm với chàng. Sau đó, bạn có thể theo dõi phản ứng của anh ấy, nếu không thích, anh ấy sẽ lảng tránh và trả lời kiểu xã giao.

Nếu anh ấy không thật lòng với bạn, có thể anh ấy sẽ chỉ trêu đùa rồi để đó và không có gì tiến triển giữa hai người sau một khoảng thời gian. Còn nếu như anh ấy cũng có một chút gì đó tình cảm với bạn, tất nhiên có thể dễ dàng nhận ra tuy qua tin nhắn anh ấy có thể rất mạnh dạn nhưng lại có ánh mắt ngại ngùng khi hai bạn vô tình nhìn nhau ngoài đời.

Tỏ tình qua việc nhắn tin sẽ giảm bớt nỗi áp lực so với gặp mặt trực tiếp

Tỏ tình qua những dòng tin nhắn có thể giúp cho con gái phần nào giảm bớt đi nỗi đau và sự xấu hổ khi trực tiếp tỏ tình mà bị từ chối. Hãy cân nhắc kỹ bởi nếu chàng không có quá nhiều biểu hiện yêu thương bạn, đừng cố gắng bày tỏ tình cảm trực tiếp kẻo tự làm tổn thương chính mình.

Không cần phải quá đau khổ khi tỏ tình thất bại vì bạn còn rất nhiều lựa chọn khác phía trước. Điều quan trọng nhất là bạn đã thẳng thắn với lòng mình và nói ra hết để sau này nếu còn tình cảm thì khỏi phải tiếc nuối về quá khứ.

Con gái nếu khéo léo chăm chút cho bản thân, nắm được tâm lý của bạn trai và chủ động tán tỉnh chàng thì đã rất dễ dàng có thể đi gần hơn tới trái tim chàng rồi, dù không thể trở thành người yêu thì cũng đừng bỏ qua cơ hội làm bạn nhé, biết đâu ở một thời điểm khác, bạn lại có được trái tim của chàng thì sao.