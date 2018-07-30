Sau khi tỏ tình bị từ chối con gái nên làm gì?

Phụ nữ yêu 30/07/2018 13:41

Con gái sau khi tỏ tình mà bị từ chối thì nên làm gì để quên đi nỗi buồn, hãy bình tĩnh và đừng để cảm xúc chi phối hành động của bạn.

Sau khi bị từ chối vì tỏ tình thất bại, con gái không nên cố gắng làm những gì ngốc nghếch hoặc quá đau khổ, hãy thử tham khảo lời khuyên dưới đây, chắc chắn tâm trạng của bạn sẽ tốt hơn rất nhiều.

Mỉm cười với người ấy

Sau khi tỏ tình thất bại, không chỉ con gái mà ngay cả con trai cũng không tránh khỏi việc không biết phải làm gì, ứng xử với người kia như thế nào. Đối với con gái, khi bị chàng từ chối tình cảm lại càng khiến khó xử không biết nên làm gì tiếp theo, khi bị từ chối liệu có nên tiếp tục theo đuổi chàng nữa không hay lẳng lặng rời đi?

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Nếu chưa biết làm gì, hãy mìm cười sau khi bị người ấy từ chối

Nếu quá bất ngờ với việc tỏ tình thất bại, bạn cũng vẫn nên cố gắng mỉm cười với chàng và tạm biệt chàng. Hãy rời đi ngay để những cảm xúc đau khổ không kịp ập đến khiến bạn yếu đuối.

Trong giây phút đầu tiên chàng từ chối, đừng vội suy nghĩ gì cả vì bạn đã cố gắng hết sức nói ra hết lòng mình. Thà chàng từ chối thẳng thừng để bạn có thể dứt khoát rời bỏ còn hơn những người đàn ông dù không thật lòng muốn yêu nhưng vẫn giữ bạn bên cạnh không để cho bạn có cơ hội yêu họ cũng không thể đi tìm một hạnh phúc khác.

Chia sẻ với những người bạn thân

Khi bị từ chối, con gái không nên giữ nỗi buồn trong lòng mình mà hãy tìm những người bạn thân để tâm sự, hãy kể cho họ hết tất cả nỗi lòng bạn để biết đâu, mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.

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Bạn thân là những người sẽ giúp bạn trút đi nỗi buồn một cách nhanh nhất

Những người bạn thân là những người luôn ủng hộ và sẵn sàng sẻ chia, cho bạn những lời khuyên, lời an ủi những khi bạn cần. Do đó, dù có thất bại họ cũng sẽ giúp bạn tìm được cách rút kinh nghiệm cho lần sau và đưa ra sự tư vấn hợp tình hợp lý nhất.

Tạm thời rời xa mạng xã hội

Khi bị chàng từ chối, đừng cứ tìm các hình ảnh liên quan đến chàng, theo dõi chàng trên mạng xã hội nữa vì việc đó chỉ khiến bạn càng thêm đau lòng hơn mà thôi. Ngay cả những status buồn bã của bạn, chàng cũng chẳng quan tâm đâu nên đừng cố gắng bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội, sẽ chỉ càng khiến bạn thêm đau hơn mà thôi.

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Mạng xã hội đôi khi sẽ khiến bạn cảm thấy tự ti hơn sau khi tỏ tình thất bại

Rời xa mạng xã hội cũng giúp bạn có thêm thời gian để nghỉ ngơi, giúp bạn bớt tự ti so sánh với những người khác hạnh phúc hơn. Hãy tận hưởng cuộc sống của mình bằng việc dành thời gian cho sở thích hoặc vẽ tranh, đọc sách làm mới tâm hồn, bạn chắc hẳn sẽ nhanh chóng quên chàng thôi.

Cố xóa tất cả những ký ức liên quan đến người ấy

Đừng lưu giữ những ký ức về chàng trong trí nhớ nữa, nó sẽ không thể giúp cho tâm trạng của bạn khá hơn chút nào. Cố gắng quên chàng đi để tìm một người mới phù hợp hơn là việc bạn nên làm.

Đừng liên lạc và hãy tránh mặt chàng một thời gian để có thể quên được chàng, rồi bạn sẽ làm được thôi. Khi yêu đơn phương một ai đó, rất khó để có thể quên đi người ấy, nhưng hãy nghĩ tích cực hơn rằng hai bạn chưa đi đến đâu cả và sẽ chẳng thể đi đến đâu nên nhất định bạn phải từ bỏ thôi.

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Từ bỏ hình ảnh người ấy trong ký ức đi thôi nếu không muốn mãi mãi đau khổ

Con gái sau khi bị từ chối tình cảm sẽ cảm thấy vô cùng mặc cảm, xấu hổ và thậm chí nghĩ rằng chàng ghét mình. Tuy nhiên, chỉ là chàng không có tình cảm với bạn mà thôi. Một người đàn ông tốt sẽ không bao giờ ghét hay “nhạo báng” người con gái thích mình.

Và những cô gái có can đảm tỏ tình với người mình yêu thực sự sẽ được đàn ông vô cùng ngưỡng mộ bởi ngay cả họ cũng chưa chắc dám làm vậy với người mình thầm yêu. Hãy mạnh mẽ lên và tìm cho mình một hạnh phúc mới xứng đáng hơn bạn nhé!

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