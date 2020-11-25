Làm đều đặn 4 điều đơn giản này mỗi ngày, chồng sẽ mê vợ đến già

Phụ nữ yêu 25/11/2020 05:00

Người vợ khôn ngoan không cần học cách giữ chồng cao siêu, chỉ cần làm những điều đơn giản này mỗi ngày, chồng sẽ mê mệt bạn đến già, ngày đêm nhớ nhung.

Dưới đây là những điều vợ khôn ngoan càng làm càng khiến chồng chìm đắm trong men tình, đã say rồi thì không bao giờ muốn tỉnh lại.

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Vợ khôn ngoan nên làm điều này mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Nấu ăn cho chồng

Người đàn bà khôn ngoan đừng quên vào bếp nấu ăn cho chồng mỗi ngày. Có câu đường đi đến trái tim đàn ông thông qua dạ dày, cánh mày râu vốn rất thích kiểu phụ nữ biết nấu ăn và đặc biệt đảm đang trong chuyện bếp núc, nhà cửa. Khi đi làm về mệt, nhìn thấy vợ mặc chiếc tạp dề đứng trong bếp nấu ăn, đàn ông sẽ cảm thấy vô cùng thích thú và ngày càng thương vợ nhiều hơn.

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Hãy biết nấu ăn để giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đa phần đàn ông đều thích ăn ở nhà, thích được thưởng thức những món ăn vợ nấu. Vì vậy phụ nữ dù tệ đến mấy cũng hãy học nấu những món cơ bản. Nếu không khéo tay, bạn có thể đi học thêm vài khóa để nâng cao kỹ năng nấu nướng của mình nhiều hơn.

Nói lời động viên

Hãy dành cho chồng lời động viên chân thành nhất để chồng có động lực làm việc. Đàn ông vốn chịu rất nhiều áp lực, vất vả bên ngoài. Thứ họ cần khi về nhà đó là lời động viên, an ủi từ người phụ nữ mình yêu thương nhất. Họ muốn được lắng nghe lời ngọt ngào từ vợ chứ không phải những câu chê bai hay càm ràm.

Không càu nhàu, càm ràm

Đàn ông ghét nhất việc phải nghe vợ càm ràm về bản thân không gọn gàng. Hoặc càu nhàu về việc không về nhà đúng giờ, không quan tâm vợ con. Họ cảm thấy những điều này vô cùng áp lực và mệt mỏi.

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Phụ nữ đừng càm ràm quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Có những chuyện nghe một lần có thể hiểu nhưng nghe quá nhiều lần sẽ khó chịu và đàn ông cảm thấy bản thân không được tôn trọng. Thế nên đàn bà đừng càm ràm quá nhiều về một việc. Bạn nên thấu hiểu chồng của mình nhiều hơn.

Hăng hái chuyện chăn gối

Đây là điều quan trọng nhất trong hôn nhân. Phụ nữ dù có mệt đến mấy cũng đừng đẩy chồng ra xa mình quá nhiều lần. Hoặc khi nóng giận cũng đừng “cấm cửa” khiến đàn ông cảm thấy chán ngán, mệt mỏi.

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Phụ nữ hãy nhiệt tình trong chuyện chăn gối để giữ lửa hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà trong hôn nhân phải biết giữ lửa hôn nhân, nhất là giữ ấm chuyện chăn gối của mình. Khi ở trên giường, bạn nhiệt tình hăng hái một chút sẽ khiến chồng thích thú. Chứ đừng nằm yên như khúc gỗ khiến cuộc yêu không được mặn nồng. Bạn hãy nhớ một điều đàn ông xem tình dục như quần áo mặc mỗi ngày, phụ nữ cũng nên biết tâm lý của chồng mà chiều chuộng.

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