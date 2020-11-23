4 cái dại của phụ nữ khiến đàn ông xem vợ chỉ là osin trong nhà

Phụ nữ yêu 23/11/2020 05:00

Người đàn bà dại thường làm những điều này khiến đàn ông xem thường ra mặt, dù đã là vợ chồng nhưng anh ấy vẫn không thể dành sự tôn trọng cho bạn.

Dưới đây là những điều đàn bà dại thường làm khiến đàn ông chán chê đến tận cổ, sống chung một nhà nhưng vẫn xem vợ là người dưng, thậm chí là osin trong nhà.

Không chịu đi làm

dan ba dai 1
Đàn bà dại thường khiến đàn ông xem thường - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ dại nhất là khi không đi làm mà chỉ ở nhà vòi tiền đàn ông. Có nhiều người nghĩ lấy chồng rồi để chồng nuôi, đi làm chi cho cực thân. Những ý nghĩ này dần biến bạn trở thành người đàn bà vô dụng, suốt ngày chỉ biết sống bám vào người đàn ông. Điều này khiến đàn ông chán vợ đến tận cổ. Thế nên phụ nữ hiện đại hãy tìm công việc đàng hoàng, đừng sống dựa vào đồng lương chồng mang về.

Gọi dạ bảo vâng

dan ba dai 2
Phụ nữ quá ngoan khiến đàn ông khinh khi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không thích phụ nữ quá ngoan hiền, đặt đâu ngồi đó, gọi dạ bảo vâng. Họ thích người vợ có thể chỉ ra sai lầm của chồng, mạnh mẽ và có chính kiến riêng. Khi mệt mỏi, đàn ông cũng cần có một bờ vai đủ vững chắc để dựa vào. Họ cần một người phụ nữ hiểu chuyển, có lập trường trong hôn nhân để có thể cùng họ trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất của cuộc sống.

Giao phó cuộc đời của mình cho chồng

Đàn bà dại nhất khi mang cuộc đời của mình giao phó vào tay người khác. Vì khi như vậy, bạn sẽ sống lệ thuộc, ai bảo gì làm nấy, không làm chủ được cuộc sống của mình. Vả lại đàn ông cũng cực kỳ ghét kiểu phụ nữ “ký sinh” này.

dan ba dai 3
Phụ nữ nên tự lập, tự quyết định cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy phụ nữ đừng bao giờ giao phó cuộc đời mình cho bất cứ ai. Muốn vậy, bạn phải đi làm, tự lập tài chính và tự lên kế hoạch cho cuộc sống của mình. Có chồng bên cạnh đồng cam cộng khổ là tốt nhưng đừng quá dựa dẫm vào họ kẻo đánh mất đi mọi thứ.

Chịu trách nhiệm công việc nhà, chăm sóc con

dan ba dai 4
Hãy phân chia việc nhà công bằng để không chịu khổ - Ảnh minh họa: Internet

Việc nhà, chăm sóc con... hãy thẳng thắn phân chia công bằng với chồng. Vì chuyện này không phải trách nhiệm riêng của phụ nữ. Phụ nữ ngày nay có thể đi làm, kiếm tiền như đàn ông, không hề thua kém bất cứ điều gì. Thế nên đàn ông đừng mặc định việc nhà là của vợ, còn bản thân chỉ có việc kiếm tiền bên ngoài. Hãy san sẻ cùng nhau để giữ hôn nhân hạnh phúc hơn.

3 hành động của phụ nữ tưởng đáng yêu nhưng lại khiến đàn ông cảm thấy ‘phiền chết đi được’

3 hành động của phụ nữ tưởng đáng yêu nhưng lại khiến đàn ông cảm thấy ‘phiền chết đi được’

Người phụ nữ dại thường làm hành động này, ai cũng nghĩ đáng yêu nhưng thực tế lại khiến đàn ông cảm thấy “phiền chết đi được”.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ dại giữ hôn nhân hạnh phúc phụ nữ lấy chồng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 4 giờ 45 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này