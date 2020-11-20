Dưới đây là những hành động của phụ nữ dại khiến đàn ông chán đến tận cổ nhưng chị em lại nghĩ là đáng yêu, dễ thương nên vẫn cứ làm mỗi ngày.

Chẳng có người đàn ông nào chịu đựng được tính khí khó chịu này của bạn. Không có ai chấp nhận ở bên người vô lý, ích kỷ như vậy để phải chịu nhiều áp lực.

Người đàn bà dại khóc lóc gào thét khi có việc không đúng ý mình. Nhiều người cảm thấy việc này đáng yêu, nhưng thực tế lại khiến đàn ông chán đến tận cổ. Một lần có thể chấp nhận được nhưng lần hai và nhiều lần sau sẽ khiến mối quan hệ đổ vỡ ngay.

Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy thay đổi bản thân. Bạn nên biết chuyện gì nên làm và không nên làm để không gây thêm nhiều áp lực cho đối phương. Trong một mối quan hệ, hãy tạo không khí thoải mái cho nhau chứ đừng biến mọi thứ trở nên ngột ngạt, khó thở.

Bắt đàn ông phải chiều theo ý mình tuyệt đối

Đây là sai lầm của phụ nữ nhưng có nhiều người vẫn thường làm mỗi ngày. Họ nghĩ mè nheo, làm nũng một chút sẽ được đối phương chiều chuộng vô điều kiện. Nhưng thực tế, phụ nữ nên nhớ một điều rằng trên cuộc đời này, người chiều bạn vô điều kiện chỉ có cha mẹ.

Phụ nữ khôn đừng ép ai phải chiều chuộng mình - Ảnh minh họa: Internet

Không ai có thể chấp nhận những điều vô lý mà bạn đặt ra. Cũng không ai đủ thời gian để ở bên bạn, chiều bạn từng chút một. Thế nên hãy học cách tự lập, trưởng thành và tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình.

Phụ nữ nên nhớ đừng bao giờ ỷ lại vào đàn ông. Vì khi anh ấy quay lưng, bạn là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Vì vậy hãy suy nghĩ trưởng thành hơn để không làm khổ người mình yêu.

Khi đói thường cáu gắt, bực dọc với đối phương

Đây là thói quen xấu khiến nhiều phụ nữ đánh mất giá trị của bản thân trong mắt đàn ông. Cáu gắt, bực dọc một hai lần có thể dễ thương nhưng nhiều lần sau, anh ấy sẽ không thể nhịn được nữa.

Phụ nữ hãy biết tiết chế cảm xúc của mình nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Khi đó người lãnh hậu quả nặng nề nhất chỉ có thể là bạn. Thế nên dù có chuyện gì cũng hãy biết tiết chế cảm xúc của mình. Biết rằng khi đói ai cũng khó chịu nhưng hãy nghĩ cho cảm xúc của người bên cạnh.