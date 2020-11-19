3 điều vợ đòi một chồng cho mười, phụ nữ dại gì không lên tiếng

Dưới đây là những điều đàn bà khôn ngoan đòi một chồng cho mười, được đàn ông tôn trọng cả đời.

Muốn vậy, phụ nữ nên đi làm kiếm tiền. Khi tự chủ tài chính, bạn sẽ có tiếng nói trong gia đình, được chồng tôn trọng. Nên nhớ chỉ khi kiếm được tiền, bạn mới có quyền đòi hỏi sự công bằng trong hôn nhân. Hãy luôn ý thức rằng bản thân phải làm cho mình giá trị hơn trước khi đòi hỏi từ chồng một điều gì đó.

Người vợ khôn ngoan đừng im lặng khi chồng hạ thấp danh dự của mình. Bạn phải lên tiếng đòi lại công bằng và quyền được chồng tôn trọng. Bạn phải lên tiếng để chồng biết chừng mực và không làm tổn thương bạn.

Đòi hỏi được đi làm

Người phụ nữ trong hôn nhân đừng cam chịu "ở nhà chồng nuôi". Cũng đừng im lặng chấp nhận khi chồng đưa ra gợi ý “đừng đi làm, ở nhà anh có thể lo được cho em”. Khi cam chịu cảnh ở nhà nội trợ, bạn sẽ rơi vào hoàn cảnh bị xem thường.

Hãy đi làm để được chồng tôn trọng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên dù có chuyện gì xảy ra cũng hãy đòi đi làm cho bằng được. Vả lại khi vợ chồng cùng đi làm, tài chính gia đình sẽ được cải thiện hơn. Đàn ông cần được chia sẻ gánh nặng, đàn bà cũng cần có được cuộc sống tự do, làm điều mình muốn. Có vậy cuộc sống hôn nhân mới được bình yên, thoải mái.

Đòi hỏi chồng san sẻ việc nhà

Phụ nữ phải lên tiếng đòi chồng san sẻ việc nhà. Bạn đừng cam chịu cảnh một mình quán xuyến, ôm đồm hết việc trong nhà. Vì điều này sẽ dần tạo cho đàn ông thói quen ỷ lại. Họ cứ nghĩ việc nhà là của vợ, đàn ông không nên xen vào.

Hãy đòi hỏi chồng san sẻ việc nhà với mình - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy tập cho chồng thói quen đỡ đần vợ. Bạn nên cứng rắn khi cần để được chồng tôn trọng. Chứ đừng im lặng cam chịu những gì đàn ông sắp đặt cho cuộc đời của mình.