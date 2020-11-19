Dưới đây là những điều vợ chồng làm mỗi ngày khiến hôn nhân rơi vào bế tắc, tình cảm lạnh nhạt, không thể nào cứu vãn được nếu kéo dài quá lâu.

Đàn ông thường thích ngọt. Họ sẽ đổ đứ đừ khi nghe được câu khen ngợi từ vợ. Thế nên vợ khôn ngoan hãy biết dành cho chồng những lời khen có cánh hoặc rót vào tai anh ấy nhiều lời mật ngọt để giữ hôn nhân hạnh phúc.

Ngoài tình yêu, việc dành cho nhau lời ngọt ngào cũng là yếu tố quyết định hôn nhân lâu bền hay không. Dù cưới nhau bao lâu, phụ nữ khôn ngoan cũng phải biết khen ngợi, ngọt ngào với chồng. Đừng nghĩ những lời này sến súa hoặc không cần thiết. Vì chúng sẽ giúp giữ lửa hôn nhân , giúp chồng ngày càng gần gũi vợ hơn.

Chỉ biết xin lỗi nhưng không thay đổi

Đây là điều cấm kỵ trong hôn nhân chớ phạm phải kẻo mối quan hệ dần rạn nứt. Có nhiều cặp vợ chồng chỉ biết nói lời xin lỗi như một thói quen nhưng lại không hề thay đổi. Họ vẫn cứ nói và làm những điều đối phương không thích khiến mối quan hệ dần rơi vào bế tắc.

Phụ nữ nên thay đổi để hòa hợp với chồng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân là nơi phụ nữ hoàn thiện bản thân và đàn ông thay đổi chính mình. Nếu cảm thấy bản thân không tốt hơn, đồng nghĩa với việc mối quan hệ đã xảy ra trục trặc. Sớm muộn gì vợ chồng cũng đường ai nấy đi vì không thể chịu đựng được tính khí của nhau.

Bất đồng quan điểm

Điều đáng sợ nhất trong hôn nhân đó là bất đồng quan điểm thường xuyên. Cả hai không hợp về sở thích, về quan điểm sống nên sẽ dần đẩy nhau ra xa. Vợ chồng sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn và không có cơ hội để hiểu nhau hơn. Đây là điều khiến nhiều cặp vợ chồng cảm thấy chán nhau, không còn muốn tâm sự hay chia sẻ bất cứ điều gì nữa.

Ít nói chuyện vì sợ tranh luận, cãi nhau

Vợ chồng nên chia sẻ với nhau nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng ít nói chuyện với nhau sẽ khiến mối quan hệ rơi vào bế tắc. Có nhiều cặp vợ chồng ngại mở miệng chia sẻ với nhau vì sợ tranh cãi. Hoặc cảm thấy mệt mỏi không muốn tâm sự cùng nhau vì không muốn xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Khi đã không muốn nói chuyện, vợ chồng sẽ dần chán và xa nhau hơn.

Có bạn bè thân thiết ly hôn

Đây là yếu tố khiến nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người nghĩ đây là lý do không đúng nhưng thực tế lại là yếu tố ngầm khiến hôn nhân đổ vỡ. Khi nghe quá nhiều câu chuyện hôn nhân bất hạnh, bạn cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Phụ nữ sẽ suy nghĩ lung tung và bất an về hôn nhân của mình. Đối với đàn ông, điều này khiến họ nảy sinh suy nghĩ chán vợ, chán nản chuyện gia đình.