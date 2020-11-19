6 thứ ‘nguy hiểm’ phụ nữ nên vứt bỏ trước năm 30 để 40 tuổi tăng lộc giảm họa

Người đàn bà khôn ngoan nên biết người nào xứng đáng giữ, người nào nên buông bỏ. Đừng vì một gã tệ bạc mà giam giữ thanh xuân của mình. Đừng vì một gã không xứng đáng mà buồn rầu dai dẳng không dứt ra được. Hãy buông bỏ một mối quan hệ rạn nứt trước năm 30 tuổi để đến 40 tuổi sẽ tăng lộc giảm họa, cuộc đời viên mãn suốt đời suốt kiếp.

Nếu quen một người bạn luôn khiến mình xấu đi,, bạn nên chấm dứt mối quan hệ này. Đừng bao giờ giữ lại một người bạn mang lại cho mình cảm xúc tiêu cực. Cũng đừng giữ mối quan hệ khiến mình luôn cảm thấy đố kỵ, ganh ghét, tỵ nạnh khi ở cạnh nhau. Vì những điều này sẽ dần khiến bạn trở thành con người xấu tính, không đúng như những gì bản thân mong muốn.

Công việc nhàm chán

Hãy từ bỏ công việc nhàm chán để bình yên trong tâm hồn - Ảnh minh họa: Internet

Không thích công việc hiện tại, hãy chọn một công việc mới tốt hơn. Vì khi đã không còn hứng thú với việc bản thân đang làm, bạn sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mỗi ngày đi làm như cực hình khiến bạn không còn đủ nhiệt huyết để hoàn thành tốt việc được giao. Thế nên hãy chấm dứt ngay cảm giác này khi còn trẻ để đến tuổi trung niên có cuộc sống khá hơn.

Lời đánh giá của thiên hạ

Đừng vì lời nói của ai mà gục ngã - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà hạnh phúc nhất là khi mặc kệ miệng lưỡi thiên hạ. Ai nói gì mặc ai, bạn cứ sống tốt cuộc đời của mình là được. Vì người khác không sống thay cuộc đời của bạn, họ sẽ mãi mãi không hiểu được những gì bạn đã trải qua và đang phải chịu đựng. Thế nên cứ bơ đi mà sống, cuộc đời mình chỉ có mình mới làm chủ và quyết định được hạnh phúc hay khổ đau.

Việc xem nhẹ bản thân

Phụ nữ đừng bao giờ xem nhẹ bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Trước năm 30 tuổi, bạn phải dẹp bỏ tư tưởng xem nhẹ chính mình. Tuyệt đối đừng bao giờ có tư tưởng bản thân là đồ vô dụng. Thay vì dành thời gian để suy nghĩ những điều vớ vẩn đó, hãy chăm chỉ làm việc nhiều hơn.

Vô tâm với cha mẹ

Cuộc đời phụ nữ có một điều vô cùng quan trọng đó là báo hiếu cha mẹ. Đừng vì công danh phù phiếm mà quên đi công ơn dưỡng dục. Đừng mải mê chạy theo đồng tiền mà không nhớ ở nhà có ai đang đợi. Bạn nên nhớ một điều cha mẹ là hai người quan trọng nhất cuộc đời mình. Hãy báo hiếu khi còn có thể để sau này không phải hối tiếc.