Đàn bà chán chồng nhẫn tâm làm 3 điều này khiến đàn ông ‘xanh mặt’

Phụ nữ yêu 21/11/2020 05:30

Người đàn bà chán chồng thường nhẫn tâm làm những điều này, đàn ông nên cẩn thận đừng để vợ một khi quay lưng là không bao giờ quay đầu nhìn lại.

Dưới đây là những điều đàn bà chán chồng thường làm khiến đàn ông “xanh mặt”, thế nên hãy cẩn thận.

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Đàn bà chán chồng thường làm điều này - Ảnh minh họa: Internet

Không còn muốn lắng nghe chồng

Khi vợ chán chồng, họ sẽ không còn muốn lắng nghe tâm sự, những chuyện liên quan đến chồng nữa. Họ xem những chuyện liên quan đến chồng như gió thoảng mây trôi. Với họ, cuộc sống của chồng và mình bây giờ như hai người xa lạ chung nhà. Cả hai sống với nhau chỉ vì nghĩa chứ tình cảm đã hết từ lâu.

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Vợ thường không còn muốn lắng nghe bất cứ điều gì từ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Một khi phụ nữ chết tâm, đàn ông có dùng trăm phương ngàn kế cũng không thể nào níu kéo được. Dù chồng có quỳ dưới chân cũng không thể nào hàn gắn được mối quan hệ đã rạn nứt và những tổn thương in sâu trong lòng vợ. Thế nên đàn ông nên biết trân trọng những gì bản thân đang có. Đừng để đến khi vợ quay lưng bước đi rồi mới hối tiếc về sự vô tâm của mình.

Không còn thiết tha quán xuyến chuyện nhà cửa

Khi không còn thương chồng, đàn bà sẽ chẳng còn thiết tha gì trong chuyện nhà cửa. Họ không còn muốn dốc tâm dốc sức để cung phụng chồng. Họ không muốn hy sinh bất cứ thứ gì mà chỉ muốn sống vì bản thân. Họ nghĩ khoảng thời gian trước đã quá phí phạm nên bây giờ chỉ muốn dành hết thời gian cho chính mình.

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Phụ nữ không còn muốn quán xuyến chuyện nhà cửa khi đã hết yêu - Ảnh minh họa: Internet

Một khi đàn bà đã không còn thiết tha gì với cuộc hôn nhân này, đàn ông nên cẩn thận. Cánh mày râu đừng nghĩ phụ nữ sẽ mãi mãi đứng đó đợi chồng quay về, tha thứ hết những lỗi lầm của chồng. Bạn nên nhớ, họ cũng biết mệt, biết tổn thương. Khi tổn thương đã đủ đầy, họ sẽ nhẫn tâm buông bỏ mọi thứ và không còn muốn tận tâm vì chồng nữa.

Xem chồng là người dưng

Khi đã không còn yêu, đàn bà chỉ xem chồng như người dưng ngủ chung giường, ăn chung mâm. Họ không muốn thể hiện bất cứ tình cảm gì, cũng không muốn lắng nghe những điều chồng nói. Tình cảm của họ bây giờ vô cùng nhạt nhòa, chỉ là người dưng ở chung một nhà.

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Phụ nữ chết tâm sẽ xem chồng như người dưng - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đàn ông đừng bao giờ xem thường người vợ của mình. Phụ nữ cũng biết quay lưng đi khi lòng đã có quá nhiều tổn thương. Đàn ông đừng nghĩ họ sẽ không dám bỏ chồng, cũng đừng nghĩ họ suốt đời chỉ sống dựa vào mình. Vì khi đủ đau, chuyện gì đàn bà cũng dám làm.

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