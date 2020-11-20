3 cái hư của phụ nữ khiến đàn ông phát điên, mất ăn mất ngủ vì nhớ thương

Phụ nữ yêu 20/11/2020 06:30

Người đàn bà ngoan không khiến đàn ông nhớ nhung, nhưng đàn bà hư lại làm họ điêu đứng, vì vậy chị em đừng ngại hư một chút để cuộc đời thêm vui.

Dưới đây là những cái hư của phụ nữ khiến đàn ông phát điên, phát cuồng, mất ăn mất ngủ vì nhớ nhung hàng đêm.

Nhiệt tình khi ở trên giường

Người đàn bà khôn ngoan hãy nhiệt tình, chủ động khi ở trên giường. Đàn ông thích nắm thế chủ động nhưng đôi khi cũng muốn “nằm không hưởng thụ”. Thế nên đàn bà hư khi ở trên giường sẽ khiến chồng đắm đuối, không bao giờ có tư tưởng đi tìm người đàn bà khác.

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Đàn bà hư thường được chồng yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đừng nghĩ chủ động trong chuyện giường chiếu là hư. Đừng nghĩ nhiệt tình trên giường thì sẽ bị chồng xem thường. Hãy nhớ trong chuyện giường chiếu, cảm xúc mới lạ rất quan trọng. 

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Phụ nữ đừng quá cứng nhắc khi ở trên giường - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người đàn ông chán việc phải cố gắng một mình, còn vợ chỉ nằm im như khúc gỗ. Họ cảm thấy mệt mỏi khi cứ nuông chiều theo vợ, còn cảm xúc của bản thân thì không được thỏa mãn. Vì vậy, có nhiều người đàn ông ngoại tình chỉ để thỏa mãn bản thân, muốn được nhân tình nuông chiều.

Diện đồ sexy, gợi cảm

Đừng nghĩ diện đồ hở hang, gợi cảm là hư hỏng. Đừng nghĩ ăn mặc thiếu vải là không đàng hoàng. Vì vải vóc, vẻ ngoài không thể nào đánh giá được tính cách của một người.

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Bạn hãy biết diện đồ gợi cảm để quyến rũ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan muốn giữ lửa hôn nhân, hãy cởi mở trong chuyện ăn mặc. Bạn đừng quá kín cổng cao tường, cũng đừng quá cứng nhắc. Hãy biết lựa chọn những bộ trang phục phù hợp hoàn cảnh để giữ chân chồng, đồng thời cũng giúp bản thân xinh đẹp, tự tin hơn.

Biết uống rượu bia

Phụ nữ hiện đại biết uống chút bia rượu là chuyện bình thường. Bạn đừng nghĩ chuyện này là hư hỏng hay sẽ bị đánh giá không tốt về nhân phẩm. Tuy nhiên, bạn nên uống có chừng mực và đúng dịp. 

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Phụ nữ nên biết uống bia để giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi đàn ông thích cùng vợ làm vài lon bia khi có chuyện buồn rồi cùng tâm sự. Khi đó mọi mệt mỏi, khoảng cách giữa cả hai cũng sẽ tan biến. Thế nên phụ nữ muốn hạnh phúc đừng quá cứng nhắc, hãy thoáng trong suy nghĩ lẫn hành động để có được cuộc sống như ý.

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Phụ nữ thích đọc sở hữu 6 điều nổi trội hơn người thường, tựu trung là khí chất của sự thông tuệ

Càng đọc nhiều, chị em sẽ càng mở mang tâm hồn, trí tuệ và cái nhìn khách quan đối với cuộc sống này.

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Từ khóa:   đàn bà khôn ngoan phụ nữ muốn hạnh phúc giữ lửa hôn nhân

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