Tưởng kém duyên nào ngờ đây chính là 3 hành động của phụ nữ ‘được lòng’ đàn ông nhất

Phụ nữ yêu 23/11/2020 06:30

Ai cũng nghĩ những hành động này kém duyên nhưng thực tế lại khiến đàn ông say mê như điếu đổ, có cho tiền cũng không dám tơ tưởng người khác.

Dưới đây là những hành động của phụ nữ “được lòng” đàn ông nhất, chị em nên biết để phát huy nhiều hơn.

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Đàn ông say mê những hành động này từ phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Chọc ghẹo khi chàng làm việc

Ai cũng tưởng hành động kém duyên này sẽ bị đàn ông chán, nhưng thực tế lại được lòng cánh mày râu nhất. Chàng cảm thấy hành động này rất đáng yêu nên sẽ không cảm thấy khó chịu hay cáu gắt với bạn. Vả lại khi làm việc mệt mỏi, đàn ông cần có khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Họ sẽ cảm thấy dễ chịu khi có bạn ở bên cạnh làm những hành động dễ thương như chọc ghẹo, đùa giỡn với nhau.

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Đàn ông thích nhìn thấy hành động đáng yêu của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên phụ nữ khôn ngoan nên biết đùa giỡn có chừng mực. Bạn đừng bao giờ khiến đàn ông nổi đóa, khó chịu khi đùa dai. Làm gì cũng nên biết cân nhắc để không khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi và áp lực.

Làm nũng khi muốn nhờ chàng giúp việc gì đó

Đây là hành động của phụ nữ thông minh giúp bản thân thoải mái, có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa còn khiến đàn ông say mê vì có cơ hội chứng minh được bản lĩnh của mình. Đàn ông vốn rất trọng sĩ diện và coi trọng giá trị của mình trong lòng đối phương. Họ muốn thay bạn gánh vác hoặc giải quyết những chuyện khó nhằn, chuyện càng khó càng khiến họ hứng thú.

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Phụ nữ nên biết làm nũng để được chồng thương - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên khi được bạn nhờ giúp đỡ việc gì đó kèm với hành động đáng yêu, chắc chắn không có người đàn ông nào có thể chối từ. Họ sẽ xắn tay áo lên và giúp đỡ bạn nhiệt tình, bạn không cần đụng tay làm bất cứ việc gì.

Vuốt ve mái tóc của chàng

Đây là hành động thể hiện sự yêu thương, chứng tỏ giữa cả hai đã không còn bất cứ khoảng cách nào. Tuy nhiên đừng đùa dai hoặc quá trớn mà khiến đàn ông khó chịu. Người phụ nữ khôn ngoan nên biết chừng mực, dừng lại đúng lúc để không gây ra xung đột, cãi vã với đối phương.

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Đây là hành động khiến đàn ông thích mê - Ảnh minh họa: Internet

Hãy để đàn ông cảm thấy dễ chịu khi ở bên cạnh và đặc biệt là luôn có cảm giác mới lạ khi tiếp xúc gần gũi với bạn.

3 hành động của phụ nữ tưởng đáng yêu nhưng lại khiến đàn ông cảm thấy ‘phiền chết đi được’

3 hành động của phụ nữ tưởng đáng yêu nhưng lại khiến đàn ông cảm thấy ‘phiền chết đi được’

Người phụ nữ dại thường làm hành động này, ai cũng nghĩ đáng yêu nhưng thực tế lại khiến đàn ông cảm thấy “phiền chết đi được”.

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