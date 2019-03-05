Là phụ nữ, bằng mọi giá phải giữ khư khư 4 thứ này cho riêng mình

Cuộc sống khó nói trước điều gì, vậy nên phụ nữ nhất định phải giữ thật chặt 4 thứ này để có thể làm chủ đời mình.

Chỉ khi làm mẹ người ta mới hiểu sự thiêng liêng của tình mẫu tử, sự hiện diện của đứa trẻ quan trọng thế nào với đời mình. Đàn bà lấy chồng lãi mỗi đứa con, nếu ngay cả con còn không giữ được thì đời bạn chẳng còn gì nữa.

Chồng hôm nay là của bạn, mai đã có thể là đàn ông của người khác. Suy cho cùng, chỉ đứa con dứt ruột sinh ra mới là điều thuộc về phụ nữ mãi mãi. Vậy nên, phụ nữ có thể không cần đàn ông, không muốn sống bên kẻ bội bạc nhưng nhất định phải giữ lấy con.

Hãy khiến cha mẹ có thể hạnh phúc khi nghĩ về bạn, đứa con gái hiếu thuận, luôn hướng về gia đình - Ảnh minh họa: Internet

2. Quyền được báo hiếu mẹ cha

Phụ nữ đừng vì câu nói “con gái lấy chồng như bát nước đổ đi”, hay tự huyễn hoặc “lấy chồng theo chồng” mà quên mất mẹ cha. Bạn về nhà chồng làm dâu, bạn có nghĩa vụ, trách nhiệm cùng chồng chăm sóc, yêu thương bố mẹ anh ấy. Thế nhưng, bạn đừng viện lý do đã lấy chồng để quên bẵng mẹ cha ruột.

Hãy nhớ rằng, trên đời này, chỉ gia đình, mẹ cha mới yêu thương bạn vô điều kiện, mới là chốn bình yên nhất để bạn dừng chân. Một cuộc gọi để hỏi han bố mẹ có khỏe không, có cần gì không, một buổi về thăm nhà, những món quà nho nhỏ dịp lễ Tết sẽ khiến ông bà ấm áp vô cùng.

Đấy chính là món quà tinh thần vô giá mà cha mẹ bạn nhận được, để giúp họ không chạnh lòng mà nghĩ “có con gái, con lấy chồng xem như mất con”. Hãy khiến cha mẹ có thể hạnh phúc khi nghĩ về bạn, đứa con gái hiếu thuận, luôn hướng về gia đình.

Đừng vì lấy chồng, sinh con mà quên mất chính mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Thần thái tự tin

Đời phụ nữ, tuyệt đối không được thốt lên câu “chồng con rồi, mình sao cũng được”. Hãy nhớ rằng, bạn lấy chồng vì muốn cùng đối phương vun đắp hạnh phúc, sinh con vì đấy là quả ngọt tình yêu. Đừng vì lấy chồng, sinh con mà quên mất chính mình. Quên rằng bạn có quyền xinh đẹp, phù phiếm và kiêu hãnh với đời.

Đừng tự ti rằng sau sinh mình tăng cân không còn thon gọn như thuở còn son, cũng đừng buồn vì vòng eo son rỗi ngày xưa đã mất. Chỉ cần vui sống, tự tin và có khí chất thì vẻ ngoài chẳng thể làm bạn kém hấp dẫn, duyên dáng. Ngược lại, nguồn năng lượng tích cực ấy sẽ giúp mọi người xung quanh được tiếp thêm sức mạnh, lạc quan như chính bạn vậy.

ại sao trong khi đàn ông có thể chinh chiến khắp chốn nhưng lại bắt đàn bà phải nhốt mình trong xó bếp? - Ảnh minh họa: Internet

4. Công việc mình đam mê

Để có một việc làm không hề khó, nhưng để có một công việc mà mình yêu thích, đam mê lại khó vô cùng. Nếu đã tìm ra “chân ái” đời mình, tìm ra công việc khiến mình khát khao cống hiến, chinh phục thì phụ nữ hãy giữ thật chặt. Đừng vì lấy chồng, sinh con mà từ bỏ, cũng đừng vì chồng cấm đoán mà không dám theo đuổi.

Là con người, ai cũng có ước mơ, hoài bão của mình. Tại sao trong khi đàn ông có thể chinh chiến khắp chốn nhưng lại bắt đàn bà phải nhốt mình trong xó bếp. Phụ nữ tin vào câu nói “ở nhà anh nuôi” là lúc họ đánh mất lòng kiêu hãnh, tự tôn của mình trước bạn đời.

Kiếm ra tiền, tiêu tiền mình làm ra là niềm hạnh phúc chính phụ nữ là người hiểu rõ nhất. Đừng để người khác vẽ hộ đời mình, nếu bạn muốn được là chính mình.