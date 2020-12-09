Kinh nghiệm của những người phụ nữ đã ly hôn: Đàn ông thay lòng chỉ do 3 nguyên nhân này

Trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân, ai cũng từng tràn đầy hy vọng. Nhưng trên đời nào có chuyện gì kéo dài mãi mãi, tình cảm dù sâu nặng đến mấy cũng có ngày phai nhạt. Đừng để sự "bình yên trước cơn bão" đánh lừa bạn, phụ nữ xứng đáng có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn. Hãy nghe trải lòng từ những người phụ nữ một đời chồng về những nguyên nhân chính khiến hôn nhân rạn nứt.

Ở hầu hết các quốc gia Châu Á, vẫn còn quan niệm cho rằng nếu đã là phụ nữ, bạn nên ở nhà lo cho chồng con và quên đi nhu cầu của bản thân. Tuy nhiên, với sự thay đổi của thời đại, người vợ chỉ biết quanh quẩn ở nhà sẽ không nhận được sự tôn trọng của đàn ông. Thời đại này cần những người phụ nữ mạnh mẽ hơn. Người phụ nữ hiện đại chẳng những tạo lập được địa vị trong gia đình mà còn có thể quán xuyến chuyện nhà. Vì vậy, lời khuyên đầu tiên của người phụ nữ đã ly hôn chính là hãy độc lập, mạnh mẽ và sống một cuộc đời rực rỡ.

Nhẫn nhịn sẽ chỉ khiến bản thân phụ nữ đau khổ - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, không phải lúc nào đàn ông cũng yêu vợ. Những ngày bôn ba khắp nơi bên ngoài, họ dễ dàng bị thu hút bởi những người phụ nữ trẻ đẹp hơn cô vợ ở nhà. Đối với những lần "cảm nắng" của chồng, người phụ nữ từng nhiều lần lựa chọn bỏ qua. Nhưng hết lần này đến lần khác, đàn ông chỉ xem đó như một lẽ hiển nhiên và không hề có ý định sửa chữa lỗi lầm. Lâu dần, sự cam chịu của người vợ cũng sẽ đi đến giới hạn. Và đó chính là khi cuộc hôn nhân này đi đến hồi kết. Lời khuyên thứ hai, nếu không thể tha thứ cho những vụ ngoại tình của chồng, hãy dứt khoát rời đi.

Không biết làm đẹp và yêu bản thân

Chỉ khi biết quý trọng bản thân, bạn mới nhận được tình yêu từ người khác - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng biết đàn ông đa tình, kể cả khi đã kết hôn thì bản tính này vẫn không thay đổi. Sau hàng chục năm đắm chìm trong hôn nhân, phụ nữ sẽ bắt đầu ít quan tâm đến bản thân mình. Nhưng lúc này, mong muốn theo đuổi phụ nữ đẹp của đàn ông vẫn chưa hề phai nhạt. Vì vậy, phụ nữ cần yêu thương bản thân và chăm chút cho ngoại hình lẫn tâm hồn. Do đó, hãy trở thành một người phụ nữ lộng lẫy, có nội hàm và sâu sắc. Chỉ khi biết yêu quý bản thân, bạn mới nhận được tình yêu từ người khác.