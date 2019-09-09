Không phải kẻ thứ ba, đây mới là 'thủ phạm' khiến hôn nhân tan vỡ, vợ chồng chán nhau

Chẳng cần xuất hiện kẻ thứ ba, nếu không bỏ ngay những sai lầm tai hại này các cặp vợ chồng đừng trách vì sao hôn nhân tan vỡ, nhà tan cửa nát.

Nếu không muốn hôn nhân tan vỡ, vợ chồng ly tán các cặp đôi hãy bỏ ngay những sai lầm tai hại này kẻo day dứt cả đời, nuối tiếc cũng chẳng kịp. Nếu cứ hơn thua nhau từng chút một đừng trách vì sao hôn nhân tan vỡ, vợ chồng chán nhau - Ảnh minh họa: Internet 1. Không nói lời xin lỗi Cuộc sống hôn nhân dù viên mãn, hạnh phúc đến mấy cũng khó tránh khỏi những lúc cơm không lành canh không ngọt. Những hiểu lầm, bất mãn hay khác biệt trong quan điểm sống sẽ khiến các cặp đôi phải đối diện với những cuộc tranh cãi, lời qua tiếng lại.

Thế nhưng, bạn đừng cố chấp giành phần thắng về mình, đừng cố gắng “đè đầu cưỡi cổ” đối phương. Nếu sai, đừng ngần ngại nói lời xin lỗi, nỗ lực hoàn thiện chính mình để khắc phục những sai lầm đã qua. Cũng vậy, đàn ông đừng bao giờ hơn thua với vợ, bởi làm cô ấy buồn chính lỗi của bạn. Nếu cứ hơn thua nhau từng chút một đừng trách vì sao hôn nhân rạn nứt, vợ chồng chán nhau.

Cuộc sống hôn nhân với cơm áo gạo tiền, với biết bao lo toan bắt buộc các cặp đôi phải học cách nghĩ cho đối phương - Ảnh minh họa: Internet 2. Chỉ biết nghĩ cho bản thân Thuở độc thân, phụ nữ và đàn ông đều tự do làm điều mình thích, không vướng bận trách nhiệm, cũng chẳng cần lắng lo quá nhiều. Vậy nhưng, cuộc sống hôn nhân với cơm áo gạo tiền, với biết bao lo toan bắt buộc các cặp đôi phải học cách nghĩ cho đối phương. Nếu vợ đi làm về lủi thủi nấu ăn để chờ chồng nhưng chồng lại ham vui, chén chú chén anh bỏ mặc vợ thì đấy là người đàn ông tồi. Cũng vậy, phụ nữ lấy chồng nếu vẫn thích cơm hàng cháo chợ, không nấu cho chồng được bữa cơm gia đình nào thì đừng trách vì sao hôn nhân thất bại, vợ chồng lạnh nhạt. Có kế hoạch cụ thể cho đời mình là cách để các cặp vợ chồng có được cuộc hôn nhân hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet 3. Không có chí tiến thủ Cả đàn ông lẫn phụ nữ đều cần có chí tiến thủ, phải tự đặt ra cho mình những mục tiêu để phấn đấu. Nếu cứ chây lỳ, lười nhác thì khó khăn tài chính sẽ khiến các bạn phải nhìn nhau bằng đôi mắt khó chịu, tâm trạng hằn học. Có quyết tâm, có gan làm giàu thì cuộc sống gia đình ắt đủ đầy sung túc và dễ chịu hơn rất nhiều. Chăm chỉ làm việc, tập trung kiếm tiền và có kế hoạch cụ thể cho đời mình là cách để các cặp vợ chồng có được cuộc hôn nhân hạnh phúc. Lúc này, kẻ thứ ba dù muốn cũng chẳng thể chen chân.

3 lý do dù hôn nhân bất hạnh nhưng nhiều phụ nữ vẫn không dám bỏ chồng, cố chấp níu kéo Dù chịu nhiều đau khổ trong cuộc hôn nhân thất bại nhưng nhiều phụ nữ vẫn không dám bỏ chồng là vì điều này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-phai-ke-thu-ba-day-moi-la-thu-pham-khien-hon-nhan-tan-vo-vo-chong-chan-nhau-337258.html