Dù chịu nhiều đau khổ trong cuộc hôn nhân thất bại nhưng nhiều phụ nữ vẫn không dám bỏ chồng là vì điều này.

Dẫu hôn nhân thất bại, không còn hạnh phúc, chịu nhiều đau khổ, tổn thương nhưng rất nhiều phụ nữ không dám bỏ chồng chính là vì 3 điều này. Còn yêu chính là lý do vì sao dù hôn nhân thất bại nhưng nhiều phụ nữ không dám bỏ chồng, vẫn ra sức níu kéo mặc cho đối phương đã cạn tình cạn nghĩa - Ảnh minh họa: Internet Vẫn còn yêu chồng Người ngoài cứ nói đàn bà khổ quá thì buông, vậy nhưng, buông bỏ một cuộc hôn nhân nào dễ dàng đến thế. Bởi lẽ, phụ nữ một khi đã yêu sẽ yêu bằng tất cả những gì mình có, sâu đậm, chân thành đến mức cả đời chỉ có mỗi chồng.

Vậy nên, dẫu hôn nhân bất hạnh, chồng nguội lạnh, cặp kè bên ngoài cô ấy cũng không cam tâm tình nguyện chấm dứt. Họ ra sức níu kéo, dùng trăm phương nghìn kế cốt để giữ chân chồng mà không hề hay biết rằng nếu cứ đơn phương vun đắp thì người tổn thương là chính mình. Họ chấp nhận mọi sai trái của chồng mà chẳng hề hay biết đấy là cách giữ chồng tai hại, khiến họ bị chồng khinh khi, xem thường. Nhiều phụ nữ cứ ôm lấy tủi hờn vào người chỉ để giữ lại người đàn ông cạn tình bên cạnh vì quá yêu đối phương.

Biết bao áp lực, mệt mỏi lại cộng thêm lời ra tiếng vào dị nghị của miệng đời khiến chị em càng thêm bế tắc - Ảnh minh họa: Internet Sợ hãi định kiến xã hội Cuộc sống của phụ nữ ly hôn không hề đơn giản như chúng ta vẫn tưởng. Nếu đàn ông ly hôn sẽ nhanh chóng trở lại cuộc sống như thuở độc thân, vô lo vô nghĩ thì cuộc sống hậu ly hôn của phụ nữ lại nhiêu khê trăm bề. Họ vừa bị hụt hẫng tâm hồn, vừa tất tả lo toan để làm thế nào chăm sóc nuôi dạy con cái chu toàn, cân bằng cuộc sống sau đổ vỡ hôn nhân. Biết bao áp lực, mệt mỏi lại cộng thêm lời ra tiếng vào dị nghị của miệng đời khiến chị em càng thêm bế tắc. Dù chủ động ly hôn thì phụ nữ một đời chồng vẫn đáng thương trong mắt thiên hạ. Người đời thậm chí còn thêu dệt nên những thông tin sai trái để vu oan rằng hôn nhân dang dở là do họ không biết giữ chồng. Thế nên, dù bị chồng chán ngán rất nhiều phụ nữ vẫn không dám bỏ chồng, nhất quyết chịu khổ. Phụ nữ tổn thương đến nhường nào cũng được, nhưng họ không cho phép quyết định của cha mẹ khiến con cái phải mặc cảm cả đời - Ảnh minh họa: Internet Sợ con cái thiệt thòi Phụ nữ dù mạnh mẽ, ngoan cường đến mấy cũng canh cánh nỗi đau con không có một gia đình trọn vẹn sau khi bố mẹ ly hôn. Cuộc sống đảo lộn, thiếu vắng người cha sẽ khiến đứa trẻ hụt hẫng, thiệt thòi so với bạn bè đồng trang lứa. Hơn cả, người vợ còn sợ nếu ly hôn mình sẽ không giành được quyền nuôi con, phải chịu cảnh ruột thịt phân ly. Đời phụ nữ tổn thương đến nhường nào cũng được, nhưng họ không cho phép quyết định của cha mẹ khiến con cái phải mặc cảm cả đời. Chính vì 3 lý do trên nên dù hôn nhân thất bại phụ nữ cũng chẳng dám ly hôn, vẫn cứ cố chấp níu giữ người đàn ông không còn yêu mình, người cha vô trách nhiệm với con cái.

Phụ nữ nhất định phải nhớ 4 điều này nếu không muốn chọn sai chồng Dù yêu đến mấy phụ nữ cũng phải giữ lại chút gì cho riêng mình, đừng dại trao hết tin yêu kẻo khi đối phương thay lòng đổi dạ, nhận ra mình lấy nhầm chồng thì bạn chẳng còn gì trong tay, đánh mất tất cả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-ly-do-du-hon-nhan-bat-hanh-nhung-nhieu-phu-nu-van-khong-dam-bo-chong-co-chap-niu-keo-337247.html