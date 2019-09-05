3 chữ KHÔNG phụ nữ thông minh phải khắc cốt ghi tâm để chồng nể trọng cả đời

Phụ nữ yêu 05/09/2019 16:39

Chỉ cần thuộc lòng 3 chữ KHÔNG dưới đây, phụ nữ thông minh cả đời chẳng bao giờ phải lo giữ chồng, được yêu thương chiều chuộng như bà hoàng.

Đây là 3 chữ KHÔNG phụ nữ thông minh nào cũng khắc cốt ghi tâm, phụ nữ khờ dại đừng bỏ sót chữ nào.

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Phụ nữ thông minh dư tinh tế để có thể khiến đối phương cam tâm tình nguyện yêu chiều, cung phụng mình mà không hề than vãn nửa lời, không cần phải rơi giọt nước mắt nào - Ảnh minh họa: Internet

Không lạm dụng nước mắt

Rất nhiều phụ nữ vì muốn chồng chiều theo ý mình, muốn gây áp lực với đối phương mà mang nước mắt ra sử dụng trong mọi hoàn cảnh. Họ cố gắng tỏ ra đáng thương để khơi dậy lòng trắc ẩn nơi đàn ông, để anh ấy nhún nhường mình. Thế nhưng, nếu cứ diễn mãi vai đàn bà mau nước mắt bạn sẽ khiến anh ấy mệt mỏi đến mức chán nản.  

Phụ nữ thông minh không như thế. Họ biết kiểm soát cảm xúc, biết cách khiến cuộc sống của mình trở nên thú vị, tươi vui. Họ dư khôn ngoan, dư tinh tế để có thể khiến đối phương cam tâm tình nguyện yêu chiều, cung phụng mình mà không hề than vãn nửa lời, không cần phải rơi giọt nước mắt nào.

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Càng trò chuyện, càng chia sẻ với nhau mọi điều các cặp đôi sẽ càng gần gũi, gắn kết bền chặt - Ảnh minh họa: Internet

Không lắm lời

Đàn ông sợ nhất là phụ nữ lắm lời, sau một ngày làm việc áp lực chốn công sở, trở về nhà chàng chỉ muốn được nghỉ ngơi, được cùng vợ tận hưởng những giây phút bình yên bên nhau. Thay vì than thân trách phận về những bực dọc trong lòng, phụ nữ khôn ngoan sẽ hỏi han đối phương về một ngày của anh ấy.

Càng trò chuyện, càng chia sẻ với nhau mọi điều các cặp đôi sẽ càng gần gũi, gắn kết bền chặt. Đây cũng chính là cách giữ chồng nhàn hạ, tinh tế và hiệu quả mà nhiều phụ nữ có gia đình áp dụng.

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Việc có sự nghiệp riêng còn giúp phụ nữ có tiếng nói trong gia đình, không ai dám khinh khi, miệt thị bạn - Ảnh minh họa: Internet

Không vô công rỗi nghề

Dù chồng giàu hay nghèo, sung túc hay thiếu trước hụt sau thì phụ nữ cũng đừng bao giờ cho phép bản thân trở nên vô dụng, thất nghiệp. Có việc làm không chỉ giúp phụ nữ kiếm tiền, tự chủ tài chính mà còn là cơ hội để họ được mặc đẹp ra đường, để mở rộng mối quan hệ.

Rồi bạn sẽ thấy, chẳng có gì hạnh phúc bằng việc được dùng tiền mình làm ra để mua những thứ mình thích, làm điều mình muốn. Hơn cả, việc có sự nghiệp riêng còn giúp phụ nữ có tiếng nói trong gia đình, không ai dám khinh khi, miệt thị bạn. Để dẫu chồng ngoại tình, cặp kè với đàn bà khác thì bạn vẫn có đường lui, không lâm vào đường cùng.

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Đàn ông và đồ lót là hai thứ phụ nữ không bao giờ chung đụng, nhất quyết không chia sẻ

Phụ nữ khôn ngoan hãy nhớ: chồng tệ bạc thì cứ ly dị rồi yêu ai cũng được, đừng dại biến mình thành người phụ nữ ngoại tình kẻo cả đời nhơ nhớp.

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