Đàn ông và đồ lót là hai thứ phụ nữ không bao giờ chung đụng, nhất quyết không chia sẻ

Phụ nữ yêu 03/09/2019 18:10

Phụ nữ khôn ngoan hãy nhớ: chồng tệ bạc thì cứ ly dị rồi yêu ai cũng được, đừng dại biến mình thành người phụ nữ ngoại tình kẻo cả đời nhơ nhớp.

Người phụ nữ ngoại tình là phụ nữ khờ dại, nếu hôn nhân thất bại hãy cứ dũng cảm ký vào đơn ly hôn, đừng dại cắm sừng chồng kẻo cả đời không ngóc đầu lên được.

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Nếu vẫn cố chấp giữ chặt cuộc hôn nhân thất bại nhưng lại tòm tem, cặp bồ bên ngoài thì cái giá mà phụ nữ ngoại tình phải trả là rất đắt - Ảnh minh họa: Internet

Bước chân vào hôn nhân, phụ nữ nào cũng mong được ăn đời ở kiếp, bên nhau trọn đời với chồng. Thế nhưng, nếu chồng tệ bạc, nếu anh ấy không còn xứng đáng với tình yêu của bạn nữa thì đừng ngần ngại nói lời chia tay. Nếu vẫn cố chấp giữ chặt cuộc hôn nhân thất bại nhưng lại tòm tem, cặp bồ bên ngoài thì cái giá mà phụ nữ ngoại tình phải trả là rất đắt.

Phụ nữ à, nếu chẳng may lấy phải người chồng không ra gì thì bạn chẳng việc gì phải nhẫn nhịn cam chịu. Hãy nhớ, hạnh phúc hay khổ đau là do chính bạn. Nếu đã không còn hạnh phúc, nếu đã cố gắng vun vén cũng không thể cứu vãn thì ly hôn là giải pháp tốt nhất.

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Đừng chỉ sống theo bản năng, để tình yêu oan nghiệt kia khiến bạn phải sống trong lời cay nghiệt, khinh thường của miệng đời - Ảnh minh họa: Internet

Bạn đừng dại khờ biến mình thành đàn là lăng loàn, bị chồng bắt gian tận giường dù anh ấy cũng không hề tốt đẹp. Dẫu biết rằng khi phải chịu cảnh cô đơn trong chính ngôi nhà mình là lúc con tim phụ nữ bơ vơ, dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm nơi đàn ông khác. Tuy nhiên, bạn đừng chỉ sống theo bản năng, để tình yêu oan nghiệt kia khiến bạn phải sống trong lời cay nghiệt, khinh thường của miệng đời.

Bạn thấy đấy, đàn ông ngoại tình, bất chấp tất cả để lên giường với kẻ thứ ba nhưng cả xã hội vẫn có thể bênh vực anh ta bằng câu nói quen thuộc “ôi dào, đàn ông mà”. Ấy vậy mà, khi đàn bà ngoại tình, khi người vợ vì không thể chịu được sự vô tâm, tệ bạc của chồng mà trót ngã vào vòng tay của đàn ông khác thì thứ họ nhận lại chính là sự sỉ nhục của gia đình, sự dèm pha của thiên hạ.

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Đàn ông và đồ lót là hai thứ phụ nữ không bao giờ chung đụng, hoặc là của riêng mình hoặc là của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Hà cớ gì phụ nữ phải ra sức che đậy việc chồng ngoại tình, hà cớ gì bạn phải nuốt nước mắt vào trong, không dám đánh ghen, chẳng dám vạch trần. Đáp lại với nỗ lực níu kéo người chồng thay lòng đổi dạ, đáp lại nỗ lực giữ cha cho con, giữ lấy vỏ bọc của một gia đình hạnh phúc của phụ nữ ắt là sự nhẫn tâm đến tàn độc của đàn ông thay lòng.

Đàn ông và đồ lót là hai thứ phụ nữ không bao giờ chung đụng, hoặc là của riêng mình hoặc là của người khác, nhất quyết không chia sẻ, không đồng sở hữu.

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Đàn ông ngoại tình chỉ mất gia đình, phụ nữ ngoại tình sẽ mất tất cả - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên, một khi chồng đã ngoại tình, đã phản bội gia đình để đến với tiểu tam thì càng níu giữ, càng nhún nhường, càng giả vờ ngó lơ thì phụ nữ càng thua thiệt. Chị em hãy nhớ, đừng vì “chồng ăn chả” mà “vợ ăn nem”, đừng vì đối phương có lỗi với mình mà làm điều sai trái với lương tâm, đạo đức.

Đàn ông ngoại tình chỉ mất gia đình, phụ nữ ngoại tình sẽ mất tất cả. Hơn cả, bạn còn mất cả danh dự, tiết hạnh, vết nhơ ấy dù có dùng mọi cách bạn cũng chẳng thể gột rửa sạch. Ngoài ra, việc mang tiếng có người mẹ lăng loàn, người con gái hư thân trắc nết sẽ khiến gia đình bạn bị vạ lây, xấu hổ muôn đời.

Cuối cùng, phụ nữ hơn nhau không phải ở tấm chồng, mà ở bản lĩnh dám từ bỏ người chồng tồi tệ để trả tự do cho chính mình. Lúc đấy, bạn muốn yêu ai, làm gì cũng chẳng ai có quyền cấm đoán.

Phụ nữ thế này ắt là người lẳng lơ, yêu đương vụng trộm, trốn chồng ngoại tình

Phụ nữ thế này ắt là người lẳng lơ, yêu đương vụng trộm, trốn chồng ngoại tình

Nếu lấy phải người phụ nữ lẳng lơ thế này làm vợ, đàn ông sẽ phải đối diện với nguy cơ bị vợ “cắm sừng”, lừa dối mình hết lần này đến lần khác.

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Từ khóa:   đàn bà ngoại tình

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