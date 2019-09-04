Chồng ngoại tình, phụ nữ chỉ cần nhớ 3 điều phải làm, 3 điều cần tránh này là đủ

Phụ nữ yêu 04/09/2019 15:42

Phát hiện chồng ngoại tình, thay vì điên cuồng đánh ghen, phụ nữ dù bản lĩnh hay nông cạn cũng cần nhớ rõ 3 điều phải làm, 3 việc cần tránh này để dạy cho hai kẻ trơ trẽn kia một bài học thích đáng.

Sau khi đã khóc lóc thảm thương, phụ nữ có chồng ngoại tình hãy lau khô nước mắt mà làm ngay những điều dưới đây để kẻ phản bội kia phải hối hận cả đời.

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Phụ nữ đừng vì chồng ngoại tình mà bỏ bê công việc, vứt bỏ sự nghiệp của mình - Ảnh minh họa: Internet

3 điều phụ nữ cần làm khi chồng ngoại tình

Tìm thêm chứng cứ

Một khi đàn ông ngoại tình họ đã tính sẵn đường đi nước bước để có thể chối bay chối biến tội lỗi của mình. Thế nên, khi phát hiện chồng bội bạc, phụ nữ hãy cố gắng giữ bình tĩnh để có thể tìm thêm chứng cứ.

Chờ đến khi có đầy đủ bằng chứng trong tay, bạn sẽ là người làm chủ thời cuộc, khiến chồng dù muốn cùng không thể chối cãi, chỉ còn biết cúi đầu xấu hổ.

Vẫn làm việc chăm chỉ

Phụ nữ đừng vì chồng thay lòng đổi dạ mà bỏ bê công việc, vứt bỏ sự nghiệp của mình. Bạn có quyền âu sầu buồn bã, có quyền đau khổ dằn vặt khi ở nhà nhưng một khi đã bước chân vào chốn công sở, hãy dẹp bỏ những chuyện cá nhân sang một bên.

Hãy nhớ, đàn ông có thể phản bội bạn nhưng tiền thì không. Tài chính vững vàng, sự nghiệp thăng tiến chính là đòn đáp trả người chồng tệ bạc khôn ngoan nhất.

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Phụ nữ có thể bỏ chồng, nhưng chớ dại từ bỏ quyền nuôi con - Ảnh minh họa: Internet

Giành quyền nuôi con

Con cái không chỉ là kết tinh tình yêu của mẹ cha, đấy còn là món quà tinh thần vô giá của người phụ nữ. Vợ chồng có thể nay hợp mai tan, nhưng con cái nhất định phải được người mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc.

Người phụ nữ có chồng ngoại tình có thể bỏ chồng, nhưng chớ dại từ bỏ quyền nuôi con kẻo hối hận cả đời.

3 điều phụ nữ có chồng ngoại tình không nên làm

“Ông ăn chả, bà ăn nem”

Đàn ông ngoại tình là đàn ông sai, phụ nữ đừng bao giờ ngoại tình để trả thù chồng kẻo rước nhục nhã ê chề vào người. Một khi bạn đã tự hạ thấp danh dự, đạo đức của mình xuống vì gã đàn ông không xứng đáng thì ai có thể trân trọng bạn?

Hãy giữ vững khí chất của mình, đừng để kẻ nhơ nhuốc kia kéo bạn xuống bùn lầy ô nhục.

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Ảnh minh họa: Internet

Kể xấu chồng

Cởi đồ ăn nằm với kẻ thứ ba mà không hề nghĩ đến nỗi đau của vợ con, nỗi ê chề của hai bên gia đình là lỗi của đàn ông. Tuy nhiên, chị em chớ dại đi kể xấu chồng khắp mọi nơi bởi “xấu chàng hổ thiếp”. Hơn cả, giữ danh dự cho anh ấy còn đồng nghĩa với việc giữ danh dự cho cha của con bạn.

Chồng ngoại tình là một người chồng tồi, nhưng anh ấy vẫn có thể là người bố tử tế của con. Đừng vì hận thù, sai lầm của người lớn mà làm tổn thương đến con trẻ.

Đánh ghen

Trút giận lên tình địch chẳng thể giúp chồng bạn quay về, nó còn là cái cớ để kẻ thứ ba ăn vạ tình thương của gã đàn ông thay lòng. Nếu đã chẳng thể tiếp tục chịu đựng cuộc sống chung với chồng, chị em hãy cứ chủ động ly hôn, cho hai kẻ vô nhân tính kia đến với nhau.

Biết đâu, đấy lại là bài học đáng sợ dành cho họ. Khi sống với người vợ từng là tiểu tam, người chồng từng phản bội vợ, sự ngờ hoặc, nghi kỵ sẽ khiến họ day dứt cả đời. 

Cả đàn ông lẫn phụ nữ đều ngoại tình vì 2 lý do này!

Cả đàn ông lẫn phụ nữ đều ngoại tình vì 2 lý do này!

Đây chính là lý do khiến chúng ta thay lòng, đúng với cả đàn ông ngoại tình lẫn phụ nữ phản bội, càng đọc càng thấy quá đúng.

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