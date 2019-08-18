Đằng sau một người chồng ngoại tình là những bí mật ‘ĐỘNG TRỜI’ này, vợ đọc xong đừng khóc

Phụ nữ yêu 18/08/2019 16:30

Đằng sau một người chồng ngoại tình là một người tình cho anh ấy đủ những thứ mà vợ dù muốn cũng chẳng thể cho này...

Nếu thắc mắc vì sao đàn ông có vợ thích tự biến mình thành người chồng ngoại tình, ở nhân tình có điều gì khiến họ mê mệt thì đây là đáp án chính xác nhất dành cho bạn.

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Đằng sau một ông chồng ngoại tình là người vợ không còn chăm chút cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Người chồng ngoại tình vì “của lạ”

Dân gian vẫn truyền miệng câu nói “một cái lạ bằng tạ cái quen”, vợ dù thông minh, xinh đẹp đến mấy thì sau thời gian chung sống cũng sẽ trở nên quen mắt với chồng. Đàn ông không còn thấy vợ mình hấp dẫn, không còn bị cuốn hút, làm cho si mê như thuở mới yêu.

Ngược lại, người tình chính là “của lạ” với ngoại hình, tính cách khác biệt sẽ như cực bắc của thỏi nam châm, khiến đàn ông như cực nam cứ bám riết không rời.

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Cũng chính cảm giác lén lút, vụng trộm trong lo sợ ấy lại khiến họ thích thú, phấn khích vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Thích cảm giác lén lút, vụng trộm

Một người đàn ông ngoại tình dù có gan to bằng trời vẫn sợ bị vợ phát hiện, sợ mọi chuyện bị bại lộ sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh, sĩ diện của mình. Thế nhưng, cũng chính cảm giác lén lút, vụng trộm trong lo sợ ấy lại khiến họ thích thú, phấn khích vô cùng.

Giấu vợ cặp kè với đàn bà khác mà chẳng ai hay biết khiến đàn ông tự hào về bí mật của mình. Càng hả hê trong chiến thắng đàn ông càng dấn thân vào những khoái lạc bên nhân tình, chẳng còn để tâm đến sự tồn tại của vợ con, gia đình.

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Họ khát khao được sống lại thuở độc thân, theo đuổi, yêu đương cuồng nhiệt - Ảnh minh họa: Internet

Thích được sống lại đời độc thân

Lấy vợ, sinh con khiến đàn ông cảm thấy mình mất hết tự do. Trước mỗi quyết định quan trọng họ đều phải cùng bàn bạc với vợ, đi thưa về trình nên đàn ông có gia đình cảm thấy bực dọc, nghĩ rằng mình bị kiểm soát.

Tâm lý phản kháng, muốn được tự do, làm chủ chính mình khiến đàn ông nhen nhóm ý nghĩ nuôi bồ nhí bên ngoài. Họ khát khao được sống lại thuở độc thân, theo đuổi, yêu đương cuồng nhiệt nên sẽ dễ dàng ngã vào lưới tình của tiểu tam.

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Khi có bồ nhí, đàn ông sẽ được nhân tình khen ngợi, rót mật vào tai cả ngày - Ảnh minh họa: Internet

Thích được tung hô, khen ngợi

Đàn ông vốn sĩ diện, thích được khen ngợi, tán dương và trân trọng. Tiếc thay, cuộc sống hôn nhân với những va chạm, cơm áo gạo tiền khiến vợ chồng dần mất đi sự khách sáo đáng có. Họ trở nên xuề xòa, bốp chát với nhau trong cư xử, lời ăn tiếng nói hằng ngày mà quên mất rằng “tương kính như tân” thì hôn nhân mới viên mãn cả đời.

Khi có bồ nhí, đàn ông sẽ được nhân tình khen ngợi, rót mật vào tai cả ngày. Chính vì thấy mình được trân trọng, được đối xử mềm mỏng nên đàn ông ngoại tình sẽ say mê nhân tình đến quên cả đất trời.

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Mong muốn chiếm hữu, được ái ân với nhân tình bé nhỏ sẽ khiến đàn ông quên đi lý trí mà làm liều - Ảnh minh họa: Internet

Đổi gió chuyện gối chăn

Đàn ông có thể bắt đầu mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng vì muốn có người thấu hiểu, yêu thương mình. Họ tìm đến kẻ thứ ba vì niềm hạnh phúc tinh thần, nhưng dần dà họ sẽ muốn nhiều hơn. Mong muốn chiếm hữu, được ái ân với nhân tình bé nhỏ sẽ khiến đàn ông quên đi lý trí mà làm liều.

Càng ăn nằm với nhân tình, càng hòa hợp gối chăn họ càng tự cho rằng mình đã đúng khi cho phép tiểu tam chen chân vào hôn nhân của mình.

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