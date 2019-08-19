Cuộc sống dù bận rộn trăm bề, dù hối hả mệt mỏi đến mấy thì phụ nữ cũng đừng quên dành những lời hỏi han, quan tâm đến chồng. Hãy hỏi anh ấy về ngày hôm nay, về những vấn đề chồng gặp phải trong công việc, về những niềm vui nỗi buồn để có thể động viên, an ủi và chia sẻ với chàng đúng lúc.

Là phụ nữ, nhất định phải biết bí quyết giữ chồng thông minh, nhàn hạ nhất chính là nắm trong tay những chiêu trò này.

Phụ nữ lấy chồng, đừng nghĩ rằng chỉ cần ra sức làm đẹp , quần là áo lượt thì chồng sẽ bám mình như sam. Rất nhiều đàn ông thừa nhận rằng, họ bị giữ chặt bởi nụ cười của vợ mỗi khi bắt gặp ánh mắt của chồng.

Đàn ông không chỉ cần cơm canh nóng hổi trên bàn ăn khi về nhà, thứ họ cần còn là sự ân cần, tinh tế của vợ qua cách trò chuyện, qua từng cử chỉ, ánh mắt.

Nụ cười ấy khiến đàn ông cảm thấy dễ chịu, thư giãn và bao nhiêu bực dọc đều tan biến. Hơn cả, từ sâu trong đáy mắt kia, chàng có thể cảm nhận chính xác rằng cuộc sống hôn nhân của mình đang hạnh phúc viên mãn.

Mà với đàn ông, thành công lớn nhất đời họ chính là làm người phụ nữ mình yêu hạnh phúc rạng ngời với ánh mắt lấp lánh yêu thương.

Dù cưới nhau 10 năm thì đàn ông vẫn muốn được vợ đối xử như đang trong tuần trăng mật - Ảnh minh họa: Internet

Nụ hôn chúc ngủ ngon

Đừng chỉ hôn chồng khi thức giấc, trước khi đi ngủ cũng là lúc bạn cần trao cho anh ấy nụ hôn chúc ngủ ngon. Nếu nghĩ nó thật thừa thãi với các cặp vợ chồng thì chị em đã nhầm, bởi dù cưới nhau 10 năm thì đàn ông vẫn muốn được vợ đối xử như đang trong tuần trăng mật.

Chỉ vài lời “chúc chồng ngủ ngon, em yêu anh” sẽ khiến anh ấy “sướng rơn” vì vợ chẳng ngần ngại việc thể hiện cảm xúc, tình yêu dành cho chồng.

Một khi đã nảy sinh tâm lý phản kháng, chống đối đàn ông sẽ rất dễ ngã vào vòng tay của đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet

Không lắm lời

Dù có cẩn thận đến mấy thì đàn ông vẫn không thể gọn gàng, ngăn nắp và giỏi quán xuyến việc nhà như phụ nữ. Thế nên, nếu anh ấy có vứt đồ đạc lung tung, có lười rửa chén thì chị em cũng đừng quá gay gắt. Cứ góp ý nhẹ nhàng, khuyên can vừa đủ chàng ắt sẽ đi vào nề nếp, dần cải thiện những thói xấu ấy.

Phụ nữ đừng dại dùng đủ lời chua ngoa, cay độc để lên án, chửi mắng chồng khi anh ấy phạm những lỗi nhỏ bởi hành động ấy sẽ khiến chàng tự ái. Một khi đã nảy sinh tâm lý phản kháng, chống đối đàn ông sẽ rất dễ ngã vào vòng tay của đàn bà khác.