Phụ nữ nhất định phải nhớ 4 điều này nếu không muốn chọn sai chồng

Đây chính là bí quyết giúp chị em yêu sao để không thiệt thòi, làm sao để không lấy nhầm chồng - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì sẵn lòng làm tất cả để đối phương hài lòng phụ nữ hãy thay đổi ngay. Hãy có chính kiến, dám buông bỏ, dám cạn tình để không lấy nhầm chồng . Đứng trước người chồng tệ bạc, phụ nữ tuyệt đối không được đeo bám, ra sức níu néo kẻo thiệt thân...

Nếu chồng vô tâm, cạn tình đến thế thì chị em còn một lòng với họ làm gì. Hãy nhớ, đàn ông và đồ lót là hai thứ cả đời phụ nữ cũng không dùng chung. Tha thứ cho chồng ngoại tình chẳng khác nào tự vả vào mặt mình.

Trong mắt đàn ông ngoại tình chỉ có bóng dáng người phụ nữ đến sau. Họ đã quên đi tình xưa nghĩa cũ, quên cả những ái ân mặn nồng, những ký ức hạnh phúc thuở ban đầu với người vợ đầu ấp tay gối để ngã vào lòng đàn bà khác.

Thay vì ra sức giữ chồng phụ nữ hãy chăm chỉ làm đẹp, hoàn thiện bản thân để chồng phải giữ vợ khư khư - Ảnh minh họa: Internet

2. Dùng tình dục để giữ chồng

Phụ nữ lấy chồng phải lo lắng trăm điều, hết việc chốn công sở, việc nhà đến việc chiều chồng. Trong khi đấy, cuộc sống của đàn ông có vợ lại chẳng mấy thay đổi. Nếu có, thì họ có thêm người chăm sóc nuông chiều, cung phụng từ đầu đến chân, lo cho miếng ăn giấc ngủ.

Vậy nên, thay vì đáp ứng mọi đòi hỏi của chồng, sẵn sàng chiều chồng bất cứ khi nào anh ấy muốn chị em hãy thẳng thắn từ chối nếu bạn không có hứng thú. Tình dục chỉ thật sự viên mãn, hòa hợp nếu cả hai cùng nhịp thở.

Thay vì ra sức giữ chồng phụ nữ hãy chăm chỉ làm đẹp, hoàn thiện bản thân để chồng phải giữ vợ khư khư, nửa bước không rời, cả đời say mê.

Hãy lau khô nước mắt, trang điểm thật đẹp, diện thật xinh rồi ngồi trước chồng và nhân tình mà bình thản nói rằng 'tôi tác thành cho hai người' - Ảnh minh họa: Internet

3. Không rơi nước mắt vì kẻ tệ bạc

Dù đau lòng đến mấy, tổn thương ra sao phụ nữ có chồng ngoại tình cũng đừng rơi nước mắt trước kẻ tệ bạc kia. Dù bạn có khóc sưng cả mắt, đớn đau đến cùng cực thì anh ta cũng chẳng để tâm đâu. Thậm chí, họ còn thấy bạn thật đáng thương, hèn kém.

Phụ nữ có chồng ngoại tình, nếu có khóc, hãy khóc thật to, thật đã khi ở một mình. Sau đấy, hãy lau khô nước mắt, trang điểm thật đẹp, diện thật xinh rồi ngồi trước chồng và nhân tình mà bình thản nói rằng “tôi tác thành cho hai người”. Hãy để chồng hiểu rằng, nếu anh ấy có thể hết yêu thì bạn cũng có thể cạn tình.

Một người đàn ông khiến cho người phụ nữ của mình nơm nớp lo sợ, đứng ngồi không yên thì chỉ số chung thủy của họ rất thấp - Ảnh minh họa: Internet

4. Chồng không cho bạn cảm giác an toàn nghĩa là anh ấy đang “có vấn đề”

Phụ nữ đừng quá quan trọng về tiêu chuẩn mẫu đàn ông lý tưởng, cũng đừng dại bắt đầu mối quan hệ yêu đương, hôn nhân với một người đàn ông khi chưa hiểu hết về họ.

Hãy nhớ, dù anh ấy có giàu có, yêu chiều đến mấy nhưng lại không cho mình cảm giác an toàn thì chị em nên cẩn trọng. Bởi lẽ, một người đàn ông khiến cho người phụ nữ của mình nơm nớp lo sợ, đứng ngồi không yên thì chỉ số chung thủy của họ rất thấp.