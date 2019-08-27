Với đàn ông, hôn nhân hạnh phúc là khi họ nhận được 5 điều này từ vợ, nhất là điều số 2

Phụ nữ yêu 27/08/2019 23:19

Hơn cả câu “em yêu anh”, phụ nữ khôn ngoan chỉ cần làm được điều này sẽ khiến chàng sung sướng ngất ngây, trân trọng bạn hết mực. Nhờ thế mà hôn nhân hạnh phúc là thứ bạn sẽ nắm chắc trong tay.

“Rót mật vào tai” vẫn là chưa đủ, bởi đừng chỉ nói suông, phụ nữ khôn ngoan hãy thể hiện tình yêu mình dành cho đối phương bằng những cách đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả này. Dám chắc, tình yêu viên mãn, hôn nhân hạnh phúc là điều bạn sẽ toại nguyện.

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Với đàn ông, hôn nhân hạnh phúc là khi họ được vợ cho những điều giản đơn này - Ảnh minh họa: Internet

1. Sự quan tâm

Ít nói, khô khan lại hiếm khi thể hiện tình cảm nhưng đàn ông tinh tế và sâu sắc hơn vẻ ngoài của họ rất nhiều. Nếu đang cùng nhau ăn tối nhưng bạn lại chăm chăm vào màn hình điện thoại hoặc không để tâm đến câu chuyện thì chàng sẽ khó chịu và tổn thương vô cùng.

Thế nên, khi chỉ có hai người bên nhau phụ nữ khôn ngoan cần dành sự quan tâm tuyệt đối cho đối phương. Những câu hỏi đơn giản như “hôm nay anh có gì vui không”, “chiếc áo này hợp với anh quá” sẽ khiến chàng vui hơn nhiều.

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Tấm chân tình ấy sẽ khiến chàng quấn lấy bạn không rời, nguyện bên nhau trọn đời - Ảnh minh họa: Internet

2. Tự tay làm món anh ấy thích

Bạn có thể không thích nấu ăn, bạn có thể nấu ăn không ngon nhưng đừng ngại vào bếp vì người đàn ông mình yêu. Dẫu món ăn ấy không xuất sắc, dẫu hương vị không như ý, dẫu bạn còn vụng về lắm lắm nhưng tấm chân tình ấy sẽ khiến chàng quấn lấy bạn không rời, nguyện bên nhau trọn đời.

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Hãy diện món quà nah ấy tặng dù chỉ một lần để cho anh ấy thấy bạn trân trọng tình cảm chàng dành cho mình đến nhường nào - Ảnh minh họa: Internet

3. Mặc chiếc váy anh ấy mua tặng

Chàng có thể không biết bạn thích quần áo kiểu dáng như thế nào, cũng chẳng biết món quà nào phù hợp với bạn. Chiếc đầm anh ấy tặng có thể khiến bạn không thích nhưng đừng vội vứt nó vào góc tủ. Hãy nghĩ lại xem, anh ấy đã mất khá nhiều công sức để chọn món quà đấy, đã nghĩ đến bạn nên mới dụng tâm cơ mà.

Thế thì, chí ít bạn cũng nên diện món quà ấy một lần để cho anh ấy thấy bạn trân trọng tình cảm chàng dành cho mình đến nhường nào.

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Khi đàn ông yêu thật lòng họ luôn muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho đối phương - Ảnh minh họa: Internet

4. Chăm sóc bản thân thật tốt

Nếu nghĩ đàn ông chỉ muốn được chăm sóc, cung phụng mà bỏ mặc người yêu phải hi sinh, khổ cực vì mình thì bạn đã nhầm. Thực chất, khi đàn ông yêu thật lòng họ luôn muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho đối phương.

Khi thấy bạn có thể chăm sóc bản thân thật tốt, bỏ những thói quen xấu, ngủ đủ giấc, ăn uống khoa học thì chàng sẽ hạnh phúc rất nhiều. Sức khỏe, sự bình yên của người yêu là thứ đàn ông ra sức bảo vệ.

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Hà cớ gì phụ nữ phải tiết kiệm lời khen với người đàn ông của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

5. Được khen ngợi

Ai cũng thích được tán dương, khen ngợi. Thế thì, hà cớ gì phụ nữ phải tiết kiệm lời khen với người đàn ông của đời mình. Hãy cứ hào phóng trao cho chàng những câu nói “anh tuyệt quá”, “sao anh giỏi vậy”, “người yêu em lãng mạn quá”,…

Đấy không phải là sự thảo mai, lấy lòng mà là cách bạn cho chàng hiểu rằng anh ấy đang làm những điều tích cực. Đấy còn là động lực để chàng phát huy thế mạnh ấy.

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Viết cho ai đang làm người thứ ba: Ai cũng cần hạnh phúc, vợ con của anh ta cũng vậy. Trong khi bạn hoàn toàn xứng đáng được yêu thương, cớ sao lại tự làm khổ mình bằng mối tình vụng trộm.

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