Không đợi chồng ngoại tình bỏ mình, đàn bà khôn đáp trả ngay 3 “đòn phủ đầu” này để bảo vệ chính mình và gia đình

Phụ nữ yêu 08/07/2022 08:01

Người đàn bà thông minh không bao giờ để chồng ngoại tình bỏ mình. Họ luôn biết cách nắm “kèo trên” để chồng phải nể sợ, cảm thấy có lỗi với gia đình và vợ con.

“Nắm thóp” chồng và gia đình chồng

Một người vợ khôn ngoan sẽ không chỉ biết khóc lóc khi chồng phản bội. Họ sẽ lấy lại bình tĩnh để biết bản thân đang có gì trong tay. Họ nắm rõ ưu và nhược điểm của chồng. Họ biết chồng sợ mất gì, muốn giữ gì nhất. Đây cũng là cách họ nắm bắt tâm lý của chồng để không bị chèn ép, bắt nạt.

Không chỉ vậy, phụ nữ thông minh còn có gia đình chồng là hậu thuẫn. So với việc thấy bản thân thua thiệt với nhân tình, họ sẽ tự tìm vũ khí cho riêng mình để chiến đấu. Họ hiểu những người thân của chồng cần gì và muốn gì. Và nếu gia đình chồng không thể là chỗ dựa, họ sẽ đặt lợi ích của mình và con lên hàng đầu.

Người chồng ngoại tình thường sợ một người vợ thông minh và bản lĩnh như thế. Vì phụ nữ càng yếu đuối khi bị phản bội thì càng trở nên tầm thường trong mắt chồng, không những vậy còn mất khả năng bảo vệ con cái.

Không đợi chồng ngoại tình bỏ mình, đàn bà khôn đáp trả ngay 3 “đòn phủ đầu” này để bảo vệ chính mình và gia đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị tinh thần và tài chính độc lập

Không còn chăm chăm nhìn vào những tổn thương mà chồng gây ra, đàn bà thông minh sẽ chuẩn bị tinh thần và tài chính độc lập. Một tinh thần không phụ thuộc vào chồng chính là tự tại sống cho bản thân và con cái. Họ không còn đặt nặng những hành động vụng trộm hay biểu hiện đổi thay của chồng. Thay vào đó, họ sẽ tập trung vào bản thân và con cái nhiều hơn. Khi có một tinh thần độc lập thì phụ nữ sẽ biết mình xứng đáng với nhiều hạnh phúc và niềm vui khác trong cuộc sống.

Điều quan trọng nhất để quyết định vị thế của phụ nữ trong gia đình chính là độc lập tài chính. Đây cũng là điểm tựa vững chắc để phụ nữ vượt qua cơn bão ngoại tình của chồng. Phụ nữ càng khôn ngoan thì càng biết kiếm tiền để giữ gia đình, hoặc là để bỏ một người chồng tệ bạc. Phụ nữ kiếm được tiền nuôi bản thân và con cái thì đàn ông mới là người sợ mất vợ và gia đình.

Đưa ra điều kiện ở lại hoặc ly hôn

Một người vợ thông minh sẽ không bao giờ để chồng mở lời ly hôn với mình. Thay vào đó, họ sẽ là người cho chồng cơ hội, hoặc nói lời chia tay. Họ sẽ hỏi chồng đi hay ở, và chọn ly hôn trước khi bị bỏ lại.

Đây là cách phụ nữ giữ quyền chủ động để bảo vệ mình, cũng là để đối phương tôn trọng mình hơn. Vì đàn ông ngoại tình không sợ phụ nữ đau khổ, trách móc mình. Họ chỉ sợ người phụ nữ tỉnh táo ra điều kiện. Đứng trước người phụ nữ như thế, đàn ông buộc phải nhìn lại bản thân và cảm thấy hổ thẹn với gia đình và vợ con. Và hơn hết, đàn ông phản bội sợ lựa chọn, cũng sợ phải dứt khoát.

Kỳ thực, đứng bên lề những cuộc ngoại tình của đàn ông luôn là những người vợ tổn thương nhất. Nhưng phụ nữ chỉ có thể chọn cách mạnh mẽ hơn để đối mặt. Vì nếu bạn yếu đuối thì sẽ chẳng ai đứng ra để bảo vệ bạn cả.

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Từ khóa:   Phụ nữ yêu hôn nhân chuyện gia đình

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