Nếu gặp phải người chồng vô tâm, phụ nữ ở tuổi này sẽ thấy cô đơn, muốn tìm một người để bày tỏ nỗi lòng, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.

Người ta thường nói nhiều về đàn ông ngoại tình, lại quên rằng phụ nữ cũng biết chán chồng. Có những thời điểm, phụ nữ chán chồng cực độ nhưng vẫn cố giữ hôn nhân vì con cái. Theo thống kê, phụ nữ ở độ tuổi 35 dễ mủi lòng trước cám dỗ bên ngoài. Đây có thể là độ tuổi phụ nữ ngoại tình dễ dàng nhất. Khi họ có công việc ổn định, vững vàng về cả tinh thần và vật chất để không phụ thuộc vào chồng. Nếu gặp phải người chồng vô tâm, phụ nữ ở tuổi này sẽ thấy cô đơn, muốn tìm một người để bày tỏ nỗi lòng, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Nếu không hòa hợp với chồng, họ dễ mềm lòng trước một người sẵn sàng lắng nghe họ nói. Họ dễ rung động với những người đàn ông đối xử tốt với họ hơn chồng. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu khiến đàn bà ngoại tình mà đàn ông nên cẩn trọng.

Ảnh minh họa: Internet Đặc biệt, ở độ tuổi 35, phụ nữ dễ sa vào những cuộc tình công sở. Vì hầu hết thời gian họ ở nơi làm việc, tiếp xúc với đồng nghiệp khác giới. Nếu gặp một người đồng nghiệp cùng chung chí hướng làm việc, lại tâm lý thấu hiểu hơn chồng thì phụ nữ rất dễ rung động. Ở độ tuổi 35, phụ nữ có nhiều thay đổi trong tâm lý và tình cảm, đặc biệt là về khía cạnh chuyện chăn gối. Nếu chồng không thấu hiểu, lạnh nhạt với vợ nhưng lại có một người đàn ông khác săn đón thì phụ nữ sẽ yếu lòng. Đàn ông cần nhu cầu tình dục như sinh lý bình thường, thì phụ nữ cũng thế. Hoặc ở những thời điểm chán chồng cực độ, phụ nữ cũng dễ sa vào lòng của một người đàn ông quan tâm thấu hiểu khác.

Người ta nói, trong lòng mỗi người phụ nữ luôn có những bí mật. Đó có thể là những suy nghĩ bỏ chồng, ngoại tình… Nhưng phụ nữ chung thủy không bao giờ để những suy nghĩ đó trở thành hành động. Vì họ sống có tình nghĩa, nguyên tắc vì con cái, vì gia đình. Phụ nữ đã quyết định chung thủy thì không ai có thể thay đổi. Nhưng một khi họ đã nghiêng ngã mềm lòng thì chồng cũng không thể giữ nổi. Đàn ông nên hiểu có một câu nói luôn đúng với phụ nữ, khi đã đủ tổn thương thì phụ nữ sẽ không ngại rời đi. Khi hy sinh thì không tiếc, nhưng khi từ bỏ cũng không ngại đã từng hy sinh nhiều thế nào. Vì thế, đàn ông đừng dại dột ỷ lại vào sự chịu đựng và hy sinh của vợ. Phụ nữ sẽ không ở lại cả đời bên chồng nếu họ không được yêu thương và tôn trọng. Trân trọng và sợ mất vợ nên là điều đàn ông luôn nghi nhớ trong lòng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-bao-day-co-the-la-do-tuoi-phu-nu-ngoai-tinh-de-dang-nhat-481356.html