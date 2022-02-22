Không cần ''thả thính'' rầm rộ nhưng 3 kiểu đàn ông này luôn khiến phụ nữ mê mệt, nhưng cũng cần phải thật sự cân nhắc để không chịu khổ suốt đời

Phụ nữ yêu 22/02/2022 16:00

Những kiểu đàn ông lạnh lùng, có sự nghiệp lúc nào như nam châm thu hút người đối diện. Họ có sự thông minh, bản lĩnh và vô cùng hiểu chuyện nên khiến phụ nữ say mê vô cùng.

Kiểu đàn ông mải miết lo sự nghiệp

Họ bận rộn. Bận thật chứ không phải loại khoe bận để che giấu cho sự ăn hại thầm kín của mình. Đây là kiểu người không thể hoàn thành sớm công việc của mình nên phải đi làm thêm giờ, cắt bỏ bớt thời gian sống cho bản thân hoặc giao lưu xã hội để bù đắp cho khuyết điểm về năng lực. Loại hai là những người có chí lớn chưa thành nên không còn tâm trí để dành cho chuyện yêu đương.

Bảo họ yêu công việc cũng đúng nhưng nhìn vào cái lớp mặt nạ đấy mà quên rằng trong tim mỗi gã đang theo đuổi chí tang bồng đều đang trống ngoác một mảng thì có phần tàn nhẫn đối với họ. Những người này có thể đã vắt vai đến vài mối tình nhưng rồi nhận ra rằng mình còn thiếu sót quá nhiều để có thể gánh vác một gia đình hạnh phúc hoặc không chịu từ bỏ khát vọng tự lập thân nên dốc sức cho sự nghiệp.

Kiểu đàn ông này dễ có nhiều người phụ nữ thích và theo đuổi. Điều khiến họ may mắn là càng tập trung cho công việc thì các cô gái lại càng thích họ hơn. Con gái thời nay vẫn thích những anh có chí tiến thủ. Đàn ông kiểu này cũng lắm bi kịch trong chuyện tình cảm. Bi kịch đầu tiên nằm ở những mối tình đầu đời. Bi kịch tiếp theo nằm ở việc họ bỏ qua quá nhiều mối nhân duyên với phái đẹp.

Không cần ''thả thính'' rầm rộ nhưng 3 kiểu đàn ông này luôn khiến phụ nữ mê mệt, nhưng cũng cần phải thật sự cân nhắc để không chịu khổ suốt đời - Ảnh 1
Kiểu đàn ông này dễ có nhiều người phụ nữ thích và theo đuổi. Ảnh minh họa: internet

Kiểu đàn ông thủ tiết

Họ phong độ, sự nghiệp ổn định, đương nhiên là cũng có nhiều cô theo đuổi. Đáng buồn là các nàng không biết chàng đã có hai cô con gái xinh xẻo, mất vợ trong một tai nạn thảm khốc nên làm gà trống nuôi con. Vì tình cảm với người vợ quá cố sâu đậm nên họ không chịu đi bước nữa. Cuộc sống hiện tại thì chẳng có nhiều thời gian. Ngoài sự nghiệp và bạn bè ra thì họ dành toàn bộ sự yêu thương cho gia đình.

Lạ thay một số người phụ nữ lại mê mệt các chàng gà trống đơn thân kia. Họ đủ trưởng thành và đã đến tầm lịch lãm, quyến rũ cả. Họ lại còn yêu gia đình, các quý cô chỉ cần nhìn vào cách những người đàn ông như thế chăm sóc gia đình là đủ biết tình yêu thương tràn ngập trái tim họ ra sao. Lắm lúc ánh mắt từng trải ấy lại đượm buồn khi nhớ đền người vợ cũ.

Kiểu đàn ông hoàn hảo

Cái gì họ cũng có, thế nên các cô gái sợ rằng mình không xứng đáng với một người đàn ông như vậy. Thế rồi vì cái sự tự ti của nữ giới trước những người đàn ông như thế mà khiến nhiều người phụ nữ trở nên bi lụy và làm tất cả để có thể bên cạnh chàng. Cái dở của người đàn ông hoàn hảo này nằm ở việc họ luôn cố gắng tìm kiếm một cô gái thật khác biệt nhưng sẽ không thành vì quá cầu toàn. Từng mối quan hệ trôi qua chỉ để thêm nhiều rạn vỡ hoặc chai sạn trong con tim những gã đó. 

Chẳng ngạc nhiên khi người đàn ông kiểu này dành rất nhiều thời gian cho bạn bè, một số ít những người hiếm hoi có thể chia sẽ với họ về cuộc sống, về đủ thứ kiến thức từ kinh tế, văn hóa, chính trị, đủ cả. Họ chẳng thiếu những mối quan hệ không tên, những cuộc tình một đêm để xoa dịu ngọn lửa dưới rốn nhưng không thể tìm nổi một người bạn đời hoàn hảo như mình đòi hỏi, dù vậy những người đàn ông này thường rất thu hút phụ nữ.

Không cần ''thả thính'' rầm rộ nhưng 3 kiểu đàn ông này luôn khiến phụ nữ mê mệt, nhưng cũng cần phải thật sự cân nhắc để không chịu khổ suốt đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: internet
Biểu hiện tâm lý phụ nữ khi yêu thật lòng, hãy trân trọng những người như thế này nhé!

Biểu hiện tâm lý phụ nữ khi yêu thật lòng, hãy trân trọng những người như thế này nhé!

Khi các cô nàng đã yêu thật lòng thì sẽ có những biểu hiện sau đây.

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