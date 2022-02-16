3 lý do khiến người càng thông minh càng khó cảm thấy hạnh phúc, dễ trở thành người tham vọng khiến ai cũng tránh xa

Phụ nữ yêu 16/02/2022 16:45

Thông minh là tốt nhưng đừng vì thế mà áp đặt những tiêu chuẩn cao lên người khác. Khi người khác không đáp ứng được tiêu chuẩn đó thì họ dễ sinh cáu gắt, bực bội.

1. Tham vọng, yêu cầu khắt khe với bản thân

Khi là một người tôn thờ những gì được gọi là hoàn hảo, bạn thường có xu hướng tiến tới những điều lớn lao hơn, đồng nghĩa với việc tham vọng cũng nhiều hơn.

Bạn sẽ thấy rằng những thành công bạn đạt được dường như quá bình thường và tất yếu. Bởi thế, bạn ép bản thân mình theo đuổi những mục tiêu xa xôi hơn, thậm chí đôi khi nó còn vượt quá những gì bạn có thể làm được.

3 lý do khiến người càng thông minh càng khó cảm thấy hạnh phúc, dễ trở thành người tham vọng khiến ai cũng tránh xa - Ảnh 1
Cuộc sống này khó mà tránh được những việc không như ý. Ảnh minh họa: internet

2. Yêu cầu khắt khe với người khác

Bạn thường xuyên áp đặt những tiêu chuẩn cao lên người khác. Khi người khác không đáp ứng được tiêu chuẩn đó thì họ dễ sinh cáu gắt, bực bội.

Tuy nhiên thì mỗi người sinh ra là có tư chất khác nhau, sở trường khác nhau. Thay vì yêu cầu quá khắt khe với người khác thì bạn nên hỗ trợ, giúp đỡ cho họ.

 

3 lý do khiến người càng thông minh càng khó cảm thấy hạnh phúc, dễ trở thành người tham vọng khiến ai cũng tránh xa - Ảnh 2
Thông minh hơn người chính là một cái phúc tiềm ẩn cái họa. Ảnh minh họa: internet

3. Có xu hướng phức tạp hóa mọi thứ lên

Những người thông minh thì thường có khả năng phân tích, diễn dãi tốt. Mặt trái của khả năng này chính là họ dễ dàng suy diễn, phúc tạp hóa mọi việc lên. Điều này về lâu dài khiến họ luôn mệt mỏi, nghi ngờ.

3 lý do khiến người càng thông minh càng khó cảm thấy hạnh phúc, dễ trở thành người tham vọng khiến ai cũng tránh xa - Ảnh 3

Người thông minh, tài năng, có danh tiếng thì dễ bị tiểu nhân đố kỵ, chiêu mời rắc rối. Ảnh minh họa: internet

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