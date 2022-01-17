5 điều làm nên ''chất đàn bà'' khiến chồng phải yêu say đắm, yêu điên cuồng

Đâu là bí mật để hôn nhân hạnh phúc, phụ nữ nên như thế nào để khiến chồng yêu trọn đời say mê.

Người phụ nữ dịu dàng như nước

Đàn ông là phái mạnh, tượng trưng cho những gì cứng rắn, vững chãi, kiên cường và mạnh mẽ nhất. Thế nhưng dù họ có cứng cỏi, bản lĩnh đến đâu thì cũng luôn bị "hòa tan" trước sự dịu dàng như nước của người phụ nữ.

Sự dịu dàng là đặc trưng của phụ nữ, là thứ vũ khí dịu ngọt nhưng lại đặc biệt sắc bén, có thể "hạ gục" bất kỳ người đàn ông nào. Đàn ông sẽ không bao giờ cưỡng lại được sự mềm mỏng, nhẹ nhàng từ người phụ nữ của mình. Sự dịu dàng của cô ấy xóa tan tất thảy những lo âu, mệt nhọc, những bất an, nôn nóng, những khổ sở, đau đớn trong người đàn ông.

Luôn biết chăm chút ngoại hình của bản thân

Đàn ông không cần 1 cô vợ quá xinh, quá quyến rũ bởi họ sợ đó là "vợ của thiên hạ". Thế nhưng họ cũng sẽ ngại khi dẫn một cô vợ xấu xí, lôi thôi, lếch thếch đi ra ngoài. Vì thế, muốn được chồng yêu thương, chiều chuộng thì trước hết bạn cần phải biết chăm chút cho ngoại hình của mình.

Biết giữ im lặng đúng lúc

Dù bất kể có chuyện gì xảy ra nếu người đàn ông đang cảm thấy khó chịu thì không nên nói nhiều, bởi vì dù có nói thì họ cũng không nghe chỉ khiến cho họ cảm thấy bạn thật phiền. Chính vì thế người phụ nữ nên biết giữ im lặng đúng lúc để giúp cho người đàn ông của họ luôn được cảm thấy thoải mái.

Sống có đam mê nhưng vẫn luôn hoàn thành nghĩa vụ làm vợ

Là phụ nữ hãy sống có đam mê, có những hoài bão riêng. Dung hòa trong cuộc sống ngày thường, khéo léo trong cách ứng xử khi ở với mẹ chồng, biết cách báo hiếu với bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ để gia đình được êm ấm. Nên cân bằng giữa chồng con và công việc, không nên đặt mọi thứ vật chất lên tình cảm gia đình.

Cởi mở trong chuyện ấy

Đối với các cặp vợ chồng, chuyện chăn gối cực kỳ quan trọng. Khi chuyện ấy hòa hợp, đời sống vợ chồng thường rất hạnh phúc. Một người vợ khiến chồng say đắm chính là người đoan chính trong phòng khách nhưng 'hư' một chút trong phòng ngủ.

Ảnh minh họa: internet

5 lời khuyên giúp bạn trở thành người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập Cuộc sống ngày càng hiện đại một phụ nữ độc lập và mạnh mẽ sẽ tập trung vào xây dựng sự nghiệp và hoàn thiện bản thân. Bạn có thể tự mình tìm thấy hạnh phúc, tự tin vào bản thân mà không cần dựa dẫm vào một người khác để khẳng định giá trị của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-dieu-lam-nen-chat-dan-ba-khien-chong-phai-yeu-say-dam-yeu-dien-cuong-446440.html