Dưới đây là những điều đàn bà khôn ngoan phải đối mặt khi nhan sắc xuống cấp theo thời gian, chị em nên biết để chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Người đàn bà thông minh nên biết khi nhan sắc đã xuống cấp, bạn phải đối diện với nhiều điều không hay. Nào là bị bỏ rơi, bị quay lưng hoặc chồng lạnh nhạt. Nhưng sau tất cả, chỉ có bản thân là không bao giờ phản bội bạn. Khi đó bạn sẽ hiểu được điều gì quan trọng với mình nhất. Bạn sẽ bắt đầu biết trân trọng và yêu thương giá trị đích thực của mình.

Phụ nữ khi không còn nhan sắc chỉ có bản thân là không bao giờ bỏ rơi chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi còn trẻ, bạn có thể tự tin, tự hào vì mình có nhan sắc. Nhưng khi đã có tuổi, bạn sẽ nhận ra chẳng có điều gì là mãi mãi, chỉ có bản thân là ở bên mình vô điều kiện. Thế nên hãy biết yêu thương chính mình, đừng vì ai mà bỏ rơi bản thân không ngó ngàng đến.

Con cái

Con cái là món quà ông trời ban tặng, phụ nữ đừng bao giờ đánh mất. Dù bạn có xấu xí, già nua, con cái cũng sẽ ở bên cạnh phụng dưỡng, báo hiếu. Chúng sẽ chẳng chê bai bạn xấu hay không còn xinh đẹp như trước. Thế nên hãy biết trân trọng và bảo vệ những đứa con mình sinh ra. Khi bạn đối đãi tốt với chúng, chúng sẽ báo đáp lại nhiều hơn thế.

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Người đàn ông tệ bạc

Đàn ông tệ bạc thường chê vợ không còn xinh đẹp như xưa - Ảnh minh họa: Internet

Đa phần đàn ông ngoại tình đều chê bai vợ không còn xinh đẹp hay mới mẻ như thời mới yêu. Họ chê bai vợ khô khan, cứng nhắc nên muốn tìm những cô nàng khác tươi tắn, trẻ trung hơn.

Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy hiểu một điều đàn ông thường có mới nới cũ, bản thân bạn phải tìm đường lui thích hợp. Đừng tin tưởng hay xem ai là cả thế giới. Vì khi thế giới đó mất đi, bạn sẽ đánh mất luôn cả cuộc đời của mình.

Những lời hứa hẹn ngọt ngào

Khi không còn đẹp, những lời hứa hẹn đẹp đẽ với bạn cũng không còn nữa - Ảnh minh họa: Internet

Đừng tin quá nhiều vào những lời hứa hẹn ngọt ngào. Vì những lời nói đó chỉ còn hiệu lực khi bản thân bạn còn xinh đẹp và mới lạ. Còn khi có được bạn rồi, đàn ông chẳng còn biết bản thân đã từng hứa những gì với bạn. Thế nên hãy tự bảo vệ bản thân, đừng vì những lời ngọt ngào mà nghiêng ngả cả đời không thoát được.

Những cơ hội thời trẻ

Tuy có hơi phũ phàng nhưng khi nhan sắc đã không còn, những cơ hội tốt cũng lần lượt rời bỏ bạn. Nhất là trong công việc, người ta thường ưu tiên những người trẻ đẹp, năng động. Thế nên thay vì dùng nhan sắc để giữ một thứ gì đó, hãy dùng năng lực của bản thân để không phải lao đao khi ngoại hình xuống cấp.