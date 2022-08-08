Khi người vợ không còn để tâm đến 3 điều này ở chồng thì chứng tỏ cô ấy đang chuẩn bị rời xa bạn

Nhưng khi một người phụ nữ không còn quan tâm đến việc hôm nay bạn ăn gì, mặc gì, làm gì thì chính là hồi còi cảnh báo cho một sự ra đi hay kết thúc.

Nhiều ông chồng luôn cho rằng rắc rối nhất là bà vợ ở nhà. Chẳng hạn như, vợ luôn muốn chồng ăn sáng ở nhà, hỏi chồng đi đâu, làm gì, đã ăn cơm chưa… Họ muốn chồng về nhà sớm, muốn chăm chút từng bộ quần áo cho chồng. Đàn ông đôi khi không cho đó là sự quan tâm, họ cảm thấy không thoải mái.

Tình yêu thì luôn ích kỷ, chỉ là phụ nữ thường thể hiện nó bằng sự ghen tuông. Khi chồng gặp gỡ người phụ nữ khác, vợ sẽ muốn biết, sẽ để ý. Nhưng khi bạn gần gũi một người phụ nữ lạ mà vợ không ghen, cũng không quan tâm thì có nghĩa là bạn không còn quan trọng với cô ấy. Trong hôn nhân , khi vợ không còn ghen tuông, để tâm đến bạn thì có nghĩa là bạn sắp đánh mất cô ấy.

Bạn có về nhà hay không, cô ấy cũng không quan tâm

Người đàn bà yêu thương bạn sẽ quan tâm đến việc bạn có về nhà mỗi ngày hay không. Bạn xem đó là sự ràng buộc, nhưng kỳ thực đó chính là yêu thương. Vì nếu hai người sống bên nhau, ra vào trong nhà như những người lạ thì chính là đã hết thương yêu. Một người phụ nữ không quan tâm bạn đi đâu, có về nhà hay không thì chính là vì cô ấy chẳng còn thiết tha gì với bạn.

Đàn ông nên nhớ tình yêu của phụ nữ luôn có giới hạn...

Khi một người phụ nữ yêu bạn, tình yêu, sự hy sinh và sức chịu đựng của họ vô cùng lớn. Họ có thể vì bạn mà chịu nghèo khó, vất vả, không đứng núi này trông núi nọ, một lòng thủy chung với bạn. Họ có thể vì bạn chăm sóc cho cha mẹ bạn, sinh con cho bạn, cùng bạn sống những ngày bình thường nhất. Thậm chí, dù là mấy mươi năm, cô ấy vẫn là người phụ nữ đứng yên tại chỗ đợi bạn về, chăm sóc từng bữa cơm cho bạn. Phụ nữ chính là như vậy, họ luôn như vậy.

Nhưng khi phụ nữ hết yêu, thì dù họ từng yêu bạn, hy sinh, chịu đựng vì bạn nhiều thế nào thì đều có thể rời bỏ bạn. Phụ nữ khi yêu bền bỉ, sâu đậm, thiết tha ra sao thì khi cạn yêu hết tình sẽ dứt khoát, tàn nhẫn bấy nhiêu.

Đến lúc phụ nữ đã muốn đi, đã không còn quan tâm đến bạn thì bạn cũng không còn cách nào để giữ lấy cô ấy.