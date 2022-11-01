Ngày Lễ Tình nhân, chồng đưa Lan đến một nhà hàng sang trọng. Anh mua rất nhiều hoa hồng tặng cô và còn hát một bài tình ca dành tặng vợ mình. Lan như đang trải qua một giấc mơ mà không muốn tỉnh dậy. Mãi cho tới buổi tối hôm đó khi chồng cô đi tắm, điện thoại của chồng báo có hai tin nhắn thoại. Bình thường cô rất tin tưởng chồng nên không mấy khi kiểm tra điện thoại, nhưng lần này không hiểu sao cô tò mò mở tin nhắn đó nghe. Âm thanh của một người phụ nữ: “Anh yêu ơi, anh đang làm gì vậy, hôm nay em muốn anh ở bên cạnh em biết nhường nào!”. Như bừng tỉnh, cô xem hết tất cả những tin nhắn trước đây. Cô không thể tin nổi vào mắt mình, nước mắt cứ thế tuôn rơi, thì ra người đàn ông mà cô tin tưởng nhất lại phản bội cô.

Lan luôn đắm chìm trong hạnh phúc mà mình đang có, cô luôn nghĩ rằng mình là người phụ nữ may mắn nhất. Cô luôn cảm thấy rằng chồng vô cùng yêu mình, cuộc hôn nhân của hai người luôn khiến người khác ngưỡng mộ. Bình thường họ thường rất ít cãi vã và được bình chọn là tấm gương vợ chồng trong nhóm bạn chơi chung.

Bí mật đầu tiên của người đàn ông ngoại tình là anh ta bị kích thích bởi sự vụng trộm. Điều này không liên quan gì đến việc yêu hay không yêu vợ, đàn ông kiểu này luôn cho rằng hoa nhà không bao giờ thơm bằng hoa dại.

Đợi chồng tắm xong cô đề nghị ly hôn.Thật không ngờ người đàn ông đó đã quỳ xuống đất xin cô tha thứ, anh ta nói chỉ là vì kích thích chứ không hề có ý định lâu dài với người phụ nữ kia.

Vân là một cô gái vô cùng xinh đẹp, gợi cảm, học thức cao. Trong mắt mọi người cô ấy chính là nữ thần, rất nhiều người đàn ông muốn sở hữu cô ấy.

Bạn trai Vân làm ở thành phố khác, nhân kỳ nghỉ lễ Vân đến thăm, mục đích của cô là muốn tạo bất ngờ cho bạn trai. Nhưng thật không ngờ bên cạnh giường của anh ta có một đôi giày cao gót, trên giường còn có cả đồ lót của phụ nữ nữa. Vân liền nhắn tin cho bạn trai: “Em đến phòng của anh rồi”. Đợi bạn trai về đến nơi Vân khóc hỏi: “Em có điều gì không tốt chứ?”. Bạn trai cầu xin cô tha thứ và nói: “Em đều tốt, nhưng là cô ấy thấy anh cô đơn quá nên dụ dỗ, do anh quá hồ đồ, người anh yêu là em, em xuất sắc như vậy mà!”.

Vân xem hình của cô gái đó thì nhận ra cô ấy rất bình thường, thân hình cũng không nóng bỏng nhưng bạn trai lại ngoại tình với người phụ nữ ấy. Có đôi khi người thứ ba không chắc đã xuất sắc bằng mình nhưng người đàn ông của bạn không chịu nổi sự cô đơn dẫn đến vụng trộm. Đây chính là bí mật thứ hai của người đàn ông ngoại tình.

Ảnh minh họa: Internet

Ở một hoàn cảnh khác, chồng Hoa ngoại tình bị vợ phát hiện. Anh ta xin được tha thứ và gọi điện thoại cắt đứt mọi quan hệ với người thứ ba đồng thời xóa bỏ hết mọi phương thức liên hệ với người phụ nữ này. Anh đảm bảo với Hoa rằng anh sẽ không bao giờ ngoại tình nữa.

Mặc dù nhận được sự tha thứ của vợ nhưng chồng Hoa vẫn tiếp tục ngoại tình, hết lần này đến lần khác, Hoa vô cùng tuyệt vọng với người chồng như vậy. Cô không ngờ rằng sự thỏa hiệp của mình với chồng lại khiến anh ta ngoại tình hết lần này đến lần khác.

Bí mật thứ ba của người đàn ông ngoại tình đó là nếu như lần đầu tiên ngoại tình mà được tha thứ anh ta sẽ có lần tiếp theo. Điều này là bản tính rất khó có thể thay đổi được.

Đàn ông tốt sẽ không ngoại tình, anh ta sẽ trung thành với vợ, với người yêu và gia đình của mình. Đàn ông tốt sẽ kháng cự được cám dỗ và họ biết được rằng nếu như có lần đầu ngoại tình thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai thậm chí còn nhiều lần khác nữa.

Đàn ông tốt sẽ không phụ lòng người yêu thương mình. Họ biết rằng những kích thích đó chỉ là cảm giác tạm thời. Có thể cùng anh ta đi hết cuộc đời chỉ có thể là người vợ đồng cam cộng khổ mà thôi.