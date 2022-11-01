Phụ nữ chỉ cần chú trọng đến ba điểm này, tỷ lệ ngoại tình của đàn ông sẽ giảm đi đáng kể

Phụ nữ yêu 01/11/2022 10:56

Đầu tiên chúng ta phải để cho đàn ông biết tính chất nguy hiểm của ngoại tình và cái giá phải trả sẽ lớn như thế nào?

Quản thật chặt ví tiền của chồng

Đàn ông ngoại tình chắc chắn phải có một điều kiện tiên quyết là phải có tiền. Vẻ hào nhoáng bên ngoài không nói lên điều gì, tiền mới chính là vốn liếng để đàn ông mèo mỡ bên ngoài. Rất ít cô gái nào chịu đi theo người đàn ông đã có gia đình mà trong túi không có tiền. Nếu không, người thứ ba kia quá thiệt thòi vì không có danh phận gì, hơn nữa cũng không có gì đáng để đổi chác. 

Những cô gái trẻ hiện nay rất thực tế, họ có mục tiêu rõ ràng. Nếu như đàn ông không có tiền họ cũng không thích thú gì. Đàn ông đừng nghĩ rằng mình là người tốt, đẹp trai thì gái sẽ theo. Xin các anh đừng ngây thơ nữa. Thời buổi hiện nay ai cũng bận rộn, hơn nữa tình cảm vốn rất mềm yếu. Nếu là người tốt thì anh đã không bỏ rơi vợ con để ngoại tình, còn chỉ vì đẹp trai thì chắc chắn những cô gái trẻ cũng sẽ không theo các anh.

Chính vì thế, nếu như sau khi kết hôn phụ nữ có thể quản lý tiền của chồng thì đây chính là cách tốt nhất đề phòng đàn ông ngoại tình.

Phụ nữ chỉ cần chú trọng đến ba điểm này, tỷ lệ ngoại tình của đàn ông sẽ giảm đi đáng kể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoại tình sẽ ra đi tay trắng

Trước khi kết hôn, hai người cần có những câu nói giống như: "Nếu anh ngoại tình, anh sẽ phải ra đi tay trắng". Đối với đàn ông, mặc dù đây chỉ là lời hứa nhưng nó cũng có tác dụng giống như một bản hợp đồng trước hôn nhân.

Trong cuộc sống, có rất nhiều gã đàn ông sau khi ngoại tình vẫn bám lấy vợ đòi chia tài sản. Có gì họ đều cho người thứ ba, có thể mua nhà mua xe cho người thứ ba và thậm chí còn bắt vợ con trắng tay ra khỏi nhà nữa.

Chính vì thế nếu như bạn thực sự yêu đối phương, trước khi kết hôn nên có một thỏa hiệp riêng rằng nếu như ai ngoại tình sẽ phải ra khỏi nhà tay trắng. Còn nếu không ngoại tình thì thỏa thuận này sẽ mãi mãi vô hiệu.

Phụ nữ chỉ cần chú trọng đến ba điểm này, tỷ lệ ngoại tình của đàn ông sẽ giảm đi đáng kể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Cùng tham gia vào nhóm bạn của anh ấy

Đôi khi có những việc anh ấy chỉ nói riêng với bạn bè, vì vậy phụ nữ phải chủ động tham gia vào những nhóm bạn của chồng, cùng anh ấy đi xã giao. Như vậy chồng sẽ ít cơ hội đi cùng người thứ ba đến những buổi gặp gỡ này. Nhưng phụ nữ phải tuyệt đối tinh tế, đừng ép buộc chồng mình vì như thế sẽ phản tác dụng.

Nếu chồng thực sự yêu bạn, họ sẽ đưa bạn tham gia mọi hoạt động như họp lớp, liên hoan công ty, gặp gỡ những bạn bè mới quen…

Đây là 3 cách đề phòng đàn ông ngoại tình vô cùng hiệu quả. Nếu như bạn không muốn người đàn ông của mình lạc lối, hãy áp dụng ba cách trên và xem tác dụng của nó thế nào nhé!

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