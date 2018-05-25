Khi đàn ông bạc tình và bỏ rơi bạn, đừng quên còn những thứ này không bao giờ phản bội bạn

Phụ nữ yêu 25/05/2018 05:30

Phụ nữ có thể không còn chồng nhưng chắc chắn phải giữ lấy con. Sống vì con, hạnh phúc cũng vì con.

Tiền

Đàn ông có thể bỏ bạn đi bất cứ lúc nào, nhưng tiền sẽ không tự dưng biến mất nếu bạn biết giữ gìn. Đàn ông có thể bội bạc khi bạn cần họ nhất, nhưng ít ra khi cô đơn nhất, tiền cũng sẽ không phản bội bạn. Đàn ông, bạn không thể giữ được họ khi họ muốn ra đi, nhưng tiền một khi đã là của bạn, nó hoàn toàn “thủy chung” với mình bạn. Vì vậy, khi bị đàn ông bội bạc, hãy nhớ bạn vẫn còn tiền để ủi an chính mình, để tự làm mình vui. Đã thất tình, đã bị bội lừa lại không còn tiền trong túi, đó mới là bi kịch.

Thật sự, phụ nữ mất một người đàn ông trong đời chưa phải là không sống nổi đâu, không có tiền mới chết! Thiếu đàn ông, buồn đó, chứ thất tình mới là khổ! Vì vậy, thay vì khổ đau vì một người đàn ông không xứng đáng, hãy kiếm và giữ tiền đi. Đến một lúc bạn sẽ nhận ra, khi phụ nữ có tiền, có thể mua thứ mình muốn, đi đến nơi mình thích thì chắc chắn sẽ gặp người thật xứng đáng sau cùng.

Khi đàn ông bạc tình và bỏ rơi bạn, đừng quên còn những thứ này không bao giờ phản bội bạn - Ảnh 1
Thật sự, phụ nữ mất một người đàn ông trong đời chưa phải là không sống nổi đâu, không có tiền mới chết! - Ảnh minh họa: Internet

Gia đình

Ngoại trừ gia đình thì mọi mối quan hệ trên đời này đều là phép thử. Và nếu một ngày, một trong những mối quan hệ đó bội bạc và bỏ rơi bạn, cũng đừng quá đau lòng, vì bạn vẫn còn gia đình. Gia đình không đòi hỏi bạn phải tốt đẹp hoàn hảo, gia đình cũng không cần điều kiện để chở che cho bạn. Gia đình càng không bỏ rơi bạn vì bất cứ điều gì. Nếu một mai người đàn ông bạn yêu không cần bạn nữa, nếu có ngày lòng bạn chỉ còn thương tổn, thì cứ nhìn phía sau, gia đình luôn đợi bạn về. Cứ trở về đi, bạn sẽ biết mình không cô đơn, bạn sẽ được sưởi ấm và sẻ chia. Gia đình luôn là nơi như thế, không bao giờ phản bội và chỉ đợi bạn trở về.

Khi đàn ông bạc tình và bỏ rơi bạn, đừng quên còn những thứ này không bao giờ phản bội bạn - Ảnh 2
Gia đình luôn là nơi như thế, không bao giờ phản bội và chỉ đợi bạn trở về - Ảnh minh họa: Internet

Con cái

Phụ nữ lấy chồng, lãi mỗi đứa con. Chồng mình có khi thành chồng kẻ khác, chứ con mình thì suốt đời vẫn gọi mình là mẹ. Chồng có lúc phản bội tệ bạc với mình, còn con thế nào vẫn ở bên mình, chỉ muốn theo mình. Con cái không phản bội mình, con cái cũng sẽ không bỏ mình lại. Vì vậy, đừng vì một người đàn ông rời bỏ mình mà cũng bỏ rơi con. Phụ nữ, có thể có vài đời chồng, có thể gặp vài kẻ tệ nhưng con lại là duy nhất. Phụ nữ có thể không còn chồng nhưng chắc chắn phải giữ lấy con. Sống vì con, hạnh phúc cũng vì con.

Chính bản thân bạn

Điều đau lòng nhất với đàn bà chính là bỏ rơi chính mình khi kẻ khác bỏ rơi mình. Phải nhớ, ai trên đời này cũng có thể bỏ rơi bạn, chỉ có bạn là không được phép bỏ rơi chính mình. Đàn ông có thể tệ với bạn, nhưng bạn tuyệt nhiên không thể đối tệ với bản thân. Đã bị bội bạc, đã bị thương tổn, bạn còn không thương lấy mình thì còn đợi ai? Huống hồ, sẽ không ai trên đời này yêu bạn tuyệt đối, đối tốt với bạn tuyệt đối bằng chính bạn. Bạn không trân trọng mình thì bạn cũng không còn giá trị trong mắt người  khác.

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Điều đau lòng nhất với đàn bà chính là bỏ rơi chính mình khi kẻ khác bỏ rơi mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ, yêu ai thì yêu, yêu nhiều hay ít cũng đừng quên yêu chính mình. Khi bạn biết thương mình, bạn cũng sẽ không để ai làm mình đau, càng không để ai xem nhẹ mình. Phụ nữ, muốn hạnh phúc, trước hết phải biết thương thân, còn không đừng trách vì sao người khác không tiếc làm mình đau…

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