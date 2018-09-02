Khi chồng tệ bạc, đàn bà yếu đuối cam chịu còn đàn bà bản lĩnh sẽ buông tay

Sống với nhau mà trong bữa cơm vợ chồng chẳng thể nở được nụ cười, đêm nằm chung giường chỉ thấy sự nguội lạnh. Vợ chồng mà nhìn nhau chỉ thấy thất vọng, đau đớn, u uất thì làm sao có thể tiếp tục đi cùng quãng đường hãy còn rất dài phía trước?

Người đời thường nói: “Đàn bà mười hai bến nước”. Phước phần khi lấy được người chồng thương yêu, tử tế. Bất hạnh nào cho bằng khi lỡ lấy phải kẻ chẳng ra gì. Chồng tệ bạc với bao nhiêu thói hư tật xấu lại trăng hoa, ngoại tình. Đàn bà lấy phải chồng tệ bạc khổ sở vô cùng - Ảnh minh họa: Internet Kể làm sao hết những nỗi khổ tâm, dằn vặt của đàn bà có chồng tệ bạc. Người đàn bà phải nuốt ngược nước mắt vào trong, giả vờ cười nói cho yên lòng cha mẹ. Bao nhiêu người đêm đêm nằm cạnh chồng mà thấy mình cô độc, nước mắt rơi ướt gối. Nhiều người có chồng nhưng lại thấy nếu mình không kết hôn có lẽ sướng hơn rất nhiều.

Ở hoàn cảnh ấy, đàn bà dằn vặt khổ sở lắm. Nhiều người cho rằng mình bạc phận. Thôi thì “ván đã đóng thuyền”. Mình lỡ bước thì thôi chấp nhận số phận. Chồng tệ đến đâu cũng cắn răng mà chịu đựng. Vì tương lai của con, mình cam chịu bao nhiêu thiệt thòi, cay đắng. Nhiều người khác thì đứng ở giữa lằn ranh của sự buông bỏ và níu kéo. Nhiều người đàn bà bản lĩnh và mạnh mẽ đã chọn cách buông bỏ người chồng chỉ mang đến cho mình nước mắt. Họ dũng cảm chọn con đường ly hôn dù biết rất nhiều khó khăn và khổ sở. Nhiều khi, người đời không thấu hiểu lại phán xét và dè bĩu những người đàn bà sau ly hôn. “Chắc chẳng ra gì nên mới bị chồng bỏ”. “Chắc có người đàn ông khác nên mới quyết định bỏ chồng”.

Ôm lại người chồng tệ bạc, đàn bà phải đè nén mọi cảm xúc của mình - Ảnh minh họa: Internet Chỉ có những người đàn bà trong cuộc mới thấu hiểu mình đã đau và bất hạnh ra sao khi sống với người đàn ông đó. Chồng – chỉ đúng trên danh nghĩa giấy tờ mà thôi. Còn thực tế, hạnh phúc đã sụp đổ từ lâu. Người đàn ông không hề mang đến niềm vui mà chỉ gây tổn thương và đau đớn. Sống với nhau mà bữa cơm chẳng thể nở được nụ cười, đêm nằm chung giường chỉ thấy sự nguội lạnh. Vợ chồng mà nhìn nhau chỉ thấy thất vọng, đau đớn, u uất thì làm sao có thể tiếp tục đi cùng cho quãng đường hãy còn rất dài phía trước? Chọn con đường ở lại với người chồng tệ bạc nghĩa là đàn bà chôn chặt mọi cảm xúc thật của mình. Chồng cờ bạc, vũ phu, rượu chè… phải chấp nhận trong chán nản tột cùng khi biết anh ta chẳng hề thay đổi. Chồng ngoại tình, đàn bà phải gồng mình lên để nhẫn nhịn và tha thứ. Như con thuyền mắc cạn, đàn bà mất phương hướng và vô vọng. Mục đích ở lại có thể vì con, vì gia đình. Nhưng đàn bà có bao giờ nghĩ, con cái liệu có hạnh phúc nỗi trong một gia đình mà vốn dĩ đã đổ nát từ rất lâu rồi? Có hay không người đàn ông bên cạnh không quan trọng bằng việc đàn bà được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Bỏ ngoài tai những lời dị nghị, những tiếng khen chê của miệng đời, đàn bà hãy biết sống cho riêng mình. Bước vào hôn nhân, mục đích của ai cũng là mưu cầu hạnh phúc, sự an yên. Có chồng mà đau khổ thì tại sao không mạnh dạn rẽ sang một con đường khác? Việc có hay không có người đàn ông bên cạnh không quan trọng bằng việc đàn bà có hạnh phúc hay không.

Gửi nhân tình của chồng: Đừng tự hào về tình yêu của một kẻ phản bội Anh ta quay lưng phản bội như chưa từng có những ngày cơ hàn như thế. Vợ con ruột thịt anh ta còn ruồng rẫy, thì hà cớ gì một kẻ ngoài đường lại tin rằng anh ta yêu mình suốt đời suốt kiếp?

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